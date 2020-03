La FIA suspendió el octavo Gran Premio de la temporada

El Gran Premio de Azerbaiyán, inicialmente previsto para el 7 de junio próximo, se transformó en la octava carrera de Fórmula 1 cancelada en el año por la pandemia de coronavirus.

"El aplazamiento fue acordado después de extensas discusiones con la Fórmula 1, así como con la FIA y el Gobierno de la República de Azerbaiyán. Se ha basado completamente en la orientación experta que nos han proporcionado las autoridades pertinentes", explicó la organización de la carrera en un comunicado.

