LA BUTACA DE BRESSAN | Nuevas series en Netflix, Amazon Prime y Disney+

Los estrenos de la semana en las principales plataformas de streaming

Series

14 de septiembre

Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo - Temporada 2: Megan Batoon, Jo Franco y Luis D. Ortiz descubren más alquileres de ensueño para cada presupuesto y comparten consejos útiles para conseguir la estadía perfecta.

Brooklyn Nine-Nine - Temporada 7 en Netflix ayer

Por otro lado en Warner estrenó el primer capítulo de la octava (última) temporada el día lunes y todos los lunes tendremos nuevos episodios.

Ya no habrá más rondas de reconocimiento con sospechosos cantando un hit de los Backstreet Boys. Adiós a los agentes que resuelven el robo de una pata de jamón ibérico y a las discusiones sobre si Socios y Sabuesos es mejor que Robocop. Bandera a cuadros para las historias sin sentido de Brooklyn Nine-Nine.

Estos diez últimos episodios rondarán, como siempre, sobre los problemas de oficina del precinto neoyorquino comandado por Jake Peralta (Andy Samberg). Ahora es padre de un bebé junto a Amy Santiago (Melissa Fumero) y la mujer quiere volver al ruedo a ese lugar lleno de inútiles queribles bajo las órdenes de un circunspecto capitán (André Baugher). La esencia del programa creado por Dan Goor y Michael Schur (The Office, Parks & Recreation) es el mismo: una sitcom laboral entre tiros y gags perfectamente ejecutados. Un artefacto que se alejó de la parodia e hizo convivir el humor anárquico de M.A.S.H. con sus guiños al género de detectives. “Intentaremos hacer la mayor cantidad de chistes posibles en poco más de veinte minutos”, sintetizó Samberg.

15 de septiembre

Jugando con fuego: Latino: Un grupo de ardientes solteros de México, Argentina, Colombia y España, acepta el reto de renunciar al sexo. Pero, en este reality, la abstinencia tiene un lado muy positivo: USD 100.000.

Nailed It! - Temporada 6: A pesar de las malas experiencias caseras, la intención es reproducir obras de arte de la pastelería por un premio en efectivo. Parte reality, parte desastre.

16 de septiembre

He Man y los amos del universo – reboot de la serie de los 80

Netflix y Mattel no nos están dejando descansar con su franquicia de los Masters del Universo y apenas un par de meses después de que hayamos podido ver 'Revelación', llegará el 16 de septiembre 'He-Man y los Masters del Universo', la nueva serie de animación CGI que contará las aventuras de Adam y el resto de guerreros en su misión de salvar Eternia.

Ojo, a diferencia de la serie de Kevin Smith (He-Man y 'Amos del Universo: Revelación) que continúa lo que ya vimos en los ochenta, en esta ocasión nos encontramos con un reboot completo de la serie original. Los personajes y temas de siempre, con algunos cambios por aquí y por ahí y una estética mucho más futurista con una animación 3D.

17 de septiembre

El juego del calamar

Squid Game, en español El Juego del Calamar, gira en torno a un grupo de personas que participa en un misterioso y mortal juego de supervivencia por un premio millonario. Con los más recientes adelantos, el público ha podido comprobar que verá en pantalla los horrores que tendrán que enfrentar los competidores cuando se den cuenta que en el concurso hay más en juego que el dinero del premio.

El título de El Juego del Calamar o Squid Game proviene del videojuego Round six 오징어게임 (Ojin geo gein en coreano), sus orígenes se remontan a un juego infantil coreano muy popular en los años 70 y 80. Consiste en que un atacante y un defensor se enfrentan en formas de triángulo, cuadrado o círculo simulando la figura de calamar (Squid). Al respecto el director de la serie, Hwang Dong Hyuk señaló que, aunque se conocen como juegos simples, son muy competitivos y violentos porque tienen muchos elementos físicos.

Lo que se espera sea la primera temporada de muchas del thriller original de Netflix, ha llamado la atención de los amantes de este tipo de contenidos con imágenes y videos que prometen no sólo acción y terror, sino también una reflexión de los tiempos que vive la humanidad en un mundo brutalmente cada vez más competitivo, en el que la premisa es la de "todos contra todos"

Sex Education - Temporada 3

La tercera entrega de esta comedia adolescente y sexual británica regresa a Netflix el viernes 17 de septiembre con ocho nuevos episodios. La serie, creada por Laurie Nunn, está protagonizada por Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Emma Mackey y Gillian Anderson.

Tal y como adelanta el tráiler oficial, Otis regresa al instituto con un nuevo look: el protagonista se ha dejado bigote. La segunda temporada terminó con muchos frentes abiertos. Maeve entregó a su madre a los servicios sociales tras descubrir que había recaído en sus adicciones y Otis le mandaba un mensaje explicándole todo lo que sentía por ella, pero Isaac, el vecino de Maeve, borró por celos.

La segunda entrega de Sex Education nos dejó tramas tan inesperadas como la historia de amor entre Eric y Adam, que un tuvo un final feliz cuando el alumno problemático (Adam) declaró delante de todo el instituto el amor por Eric. Durante esta temporada, la pareja tendrá que enfrentarse a las reacciones de sus compañeros.

Nuevos personajes

La tercera temporada de la serie llega con nuevos personajes. Entre ellos, Hope Haddon (Jemima Kirke), la nueva jefa de estudios del instituto, que tiene el objetivo de "encarrilar Moordale" y recuperar "la buena fama" del instituto. También se suman al nuevo reparto el actor Jason Isaacs y la actriz y cantante Dua Saleh, que interpretará a Cal Bowman, la alumna que plantará cara a Haddon.