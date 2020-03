Jóvenes estudiantes de medicina varados en Madrid piden ayuda

Piden que les den una mano para regresar al país. No salieron de vacaciones ni intentaron escapar a la cuarentena. Se trata de tres estudiantes de 6to año de medicina de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), quienes ganaron una beca para seguir sus estudios en la ciudad de Lyon en Francia.

El viaje de estudios, que comenzó a entre diciembre de 2019 y enero de 2020, tenía como objetivo hacer las prácticas finales obligatorias en ese país europeo.

Cuando se desató la pandemia en esa zona de Europa la vida de Renzo Fraccaro, Eugenia Rodríguez y Julian Bonadé, cambió de imprevisto. Las autoridades de la Universidad de Lyon tomaron la decisión de anular la beca de los tres mendocinos y elevaron la invitación formal para que se retiraran del país.

"No teníamos posibilidad de tomar uno de los vuelos de repatriación, porque no podíamos viajar a París ni a Madrid. Era muy difícil el traslado", relata a El Ciudadano Julián Bonadé. Los jóvenes estudiantes intentaron, sin éxito, cambiar su pasaje de retorno a la Argentina en la compañía Iberia, que estaba programado para el 3 de agosto.

Desde la empresa aérea española no tuvieron más que respuestas negativas a sus pedidos: "no nos dieron bola", lamenta el joven.

Frente a la situación en que estaban, los mendocinos decidieron comprar un nuevo pasaje en la misma empresa con el vuelo programada para el 23 de marzo: Lyon, Madrid, Santiago de Chile, Mendoza.

"De Lyon a Madrid embarcamos sin ningún problema. Nos dijeron que íbamos a poder llegar a Santiago de Chile", relata Julián.

Una vez en Madrid todo parecía que el viaje iba a ser normal para los tres jóvenes médicos argentinos, pero el infierno estaba por desatarse. "Hicimos la cola y cuando llegamos a la puerta del avión, nos pidieron los pasaportes y nos rompieron el boarding pass en la cara". La explicación de las autoridades era clara: no son chilenos ni residentes en Chile.

Desesperados, intentaron revertir la situación hablando con autoridades de Iberia pero no recibieron ni una sola respuesta positiva.

"Al no ser residentes españoles, ni tener la ciudadanía no podemos ingresar al país; por lo que quedamos indefinidamente en la zona de tránsito". Julián, Eugenia y Renzo no pueden salir de España, porque la mayoría de los países bloquearon su entrada por la pandemia de coronavirus; ni tampoco cruzar las puertas del aeropuerto para ingresar.

"Nuestras valijas quedaron dando vueltas por la cinta, porque no podíamos entrar a España. Gracias a un policía que nos escuchó pudimos ingresar a la zona de maletas", cuenta desesperado.

"Ahora llegamos, con muchas dificultades, a la oficina de Aerolíneas Argentinas donde esperamos tener un lugar en los vuelos de repatriación de hoy o del jueves a las 19. Aunque desde el consulado argentino en Madrid ya nos dijeron que están saturados".

Los tres jóvenes piden ayuda a las autoridades argentinas para poder regresar a la Argentina y en Mendoza poder abrazarse con sus familiares, quienes los están esperando.

Otro mendocino en Puerto Iguazú

Está atrapado en esa localidad de la provincia de Misiones junto con cientos de personas que intentan regresar a sus lugares de origen. Algunos llevan hasta 5 días durmiendo en una plaza dónde los custodia Gendarmería, sin baños ni accesos a servicios básicos.

"No tenemos ni lugar para cargar las baterías de nuestros celulares", cuenta Gustavo Gallardo a El Ciudadano.

El joven explica que no piden nada gratis, solo la oportunidad de comprar un pasaje a precios razonables: "las empresas aéreas nos piden 60 mil pesos por un ticket".

"Luego de un año y medio de trabajo pudimos ahorrar para hacer este viaje, no nos burlamos de la situación", se quejó Gustavo. "Nadie nos ampara, ni el Estado ni la sociedad".

Las personas en el lugar tienen que dormir en el suelo con mucho frío durante las noches y sin acceso a elementos básicos de higiene como un jabón o alcohol en gel.

"Hay muchos niños y ancianos en mal estado; gente que posiblemente se contagie porque no hay baños. Cuando atravesamos la frontera no nos hicieron chequeos".

Según cuenta Gustavo, las autoridades del lugar no dejan que nadie abandone el predio y realice la cuarentena en sus lugares de origen.