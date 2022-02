Instagramer lleva más de 80 días comiendo carne cruda

Dicen que una dieta balanceada y ejercicio diario moderado es suficiente para mantener un buen estado de salud, que nos dará una vida más saludable y mejor calidad de vida. Al parecer todo esto poco le importa al hombre que está detrás de la cuenta de Instagram @rawmeatexperiment (experimento de carne cruda), quien hace más de 80 días que su dieta se basa mayormente en comer carne cruda y lo muestra día a día a través de sus videos.

"Comer carne cruda en Whole Foods todos los días hasta que muera de bacterias (A ver si vivo 5 dias o 500 años)" es el lema con el que el influencer comenzó en noviembre del año pasado a postear su experiencia con reels y fotografías donde se lo ve ingiriendo carne cruda, tanto de pollo, vaca, pescado y hasta cortes más exóticos como bisonte o cordero.

En los diferentes posteos, se puede leer el proceso que lleva desde el día 10 de comenzar hasta la actualidad (el video del día 83 fue cargado ayer, miércoles 2 de febrero). A la dieta carne cruda, el influencer le ha ido agregando huevos crudos, leche sin pasteurizar y diferentes tipos de queso. Si bien todavía no come el 100% de carne cruda en su alimentación diaria, ya también come carne cocida en diferentes situaciones, al parecer la idea es llegar a comer solo alimentos crudos. "Actualmente comiendo 50/50 crudo y cocido. La mañana comienza con leche, huevos crudos, hígado crudo en un licuado. El almuerzo es algo crudo como pescado o carne de res. La cena o cualquier otro momento en el que tenga hambre es bistec cocido o bistec cocido con huevos. La fruta como bocadillos a veces y no soy perfecto con la dieta, pero siempre estoy aprendiendo" contó en la experiencia del día 32.

Su experiencia es vista por más de 92 mil seguidores de la cuenta de Instagram, número que crece día a día. Si bien la mayoría de los comentarios son en contra de este experimento, al instagramer se lo ve cada vez más entusiasmado con su tarea. Algunos de los mensajes que le llegan son: "Estas jugando con fuego pero bien por ti por ser valiente!", "Me enfermo cada vez que veo esto, por favor, ¿cuándo vas a dejar de hacer esto? Las oraciones por usted y su familia", entro otros que le piden que deje de hacerlo. También hay quienes se lo toman con más humor: "Esto sería mucho más divertido con un poco de condimento y un poco de dorado en la parrilla" comentó un seguidor.

La repercusión que ha tenido su experimento llama su atención y lo incentiva a seguir: "Nunca esperé que este experimento se volviera tan viral. No esperaba que 50 millones de personas lo vieran en todo el mundo. Creo que es muy divertido y definitivamente es lo mejor de mi carrera. Disfruto del caos, el 90% de los comentarios en las páginas de noticias son negativos" comentó en su día 82.

"Decidí tomar un pequeño riesgo para explorar el mundo de los alimentos crudos. Nombré esta página con experimento, no para decir que estoy en lo correcto y otros tienen que intentarlo, sino para mostrar que solo estoy viendo lo que sucede. Me siento cómodo con mi decisión. Hacer algo que crees que vale la pena o que podría ser correcto es mucho más importante que lo que la gente piensa de ti. La gente realmente no piensa por sí misma de todos modos, la mayoría de las opiniones de las personas simplemente se descargan de otros o de los medios, y tropiezan por la vida sin saber nada. También puedo divertirme y hacer de mi vida un meme por un período de tiempo" concluyó.