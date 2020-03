ANSES BONO $10000 | Formulario IFE: Todas las respuestas en una sola nota

Para bajar los efectos sociales y económicos que produce la pandemia por el Coronavirus, el Gobierno Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social entregarán un bono de 10000 pesos a todas aquellas personas que realmente necesiten una ayuda por parte del estado en tiempos de crisis.

El anuncio se realizó el lunes por la noche y desde ese día la consulta más frecuente en el mundo ANSES fue la siguiente: ¿Cómo anotarse para poder cobrar los $10.000?.

Hace clic acá si necesitas conocer los Requisitos del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)

El formulario IFE para la inscripción le sirve al gobierno para medir los niveles de pobreza y entregar el dinero a las familias que más lo necesiten sin punteros o gestores oportunistas de por medio.

IMPORTANTE: Las AUH cobrarán el beneficio en forma automática, sin necesidad de que llenen el formulario.

ANSES IFE INSCRIPCIÓN - PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo estará disponible el formulario?

Según fuentes oficiales, el trámite online (no podrá hacerse en forma personal) para poder acceder al pago estará disponible durante la primera semana de abril 2020.

Además del formulario, ¿Qué otro trámite tengo que hacer?

Si no cobrás una Asignación Universal por Hijo y necesitas los 10000 pesos del bono de emergencia, además del formulario también vas a tener que abrir una cuenta bancaria (gratuita) para que te entreguen un número de CBU en el cuál te van a depositar la ayuda. Si no tenés cuenta, se te va a habilitar una en el Banco de la Nación Argentina.

¿Que datos hay que ingresar en el formulario para cobrar los 10.000?

Antes que nada hay que aclarar que el formulario (aplicativo) también es una declaración jurada. Esto quiere decir que no se puede mentir y en caso de que lo hagas, tendrás problemas con la justicia.

El sistema te va a solicitar nombre, documento, lugar de residencia, categoría de trabajo (monotributo, informal, etc) y posiblemente también te consulte por tus hijos.

¿Cómo se completa el formulario de inscripción?

Según fuentes oficiales, el trámite se realizará solo por Internet a través de la web oficial de ANSES. (www.anses.gob.ar)

RECOMENDACIÓN: Tené a mano tu Clave Bancaria Uniforme antes del 1 de abril. De esta forma vas a poder postularte sin contratiempos.

¿Hay cupos limitados para completar el formulario?

No. No es por orden de llegada. Lo que sí se va a tener en cuenta es la realidad socio/económica de las familias solicitantes.Por tal motivo, El Ciudadano te recomienda que no te apures ya que las inscripciones se van a extender por 10 días hábiles aproximadamente.

¿Cuántos integrantes de la familia pueden llenar el formulario?

Lo pueden llenar tanto el padre como la madre pero esto no es recomendable ya que tan solo uno de los tutores va a poder cobrar. Se entrega un solo subsidio por familia.

¿Dónde puedo conseguir información detallada sobre el ingreso familiar de emergencia?

Las vías de comunicación son las siguientes:

Teléfono: 130 (opción a confirmar)

Mail: prensa@ anses gob ar

Sitio oficial de ANSES sobre como cobrar el bono de 10000 anses (www anses gob ar bono 10000).

¿Los que reciben una beca PROGRESAR tienen que llenar el formulario?

Si. Los únicos beneficiarios exentos de realizar el trámite online son las asignaciones por hijo y embarazo.

Informe: Orlando Tirapu

