Ayer por la tarde, el departamento de prensa de ANSES envió un comunicado con los detalles del bono por $10.000 (Ingreso Familiar de Emergencia - IFE) destinado a los sectores más vulnerables de la sociedad, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19).

El bono por 10000 pesos podrá ser utilizado para la compra de alimentos, limpieza o cualquier otra necesidad que tengan aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos.

MUY IMPORTANTE: Para acceder a este beneficio no hay que hacer ningún trámite presnecial. No se dirija a las oficinas de ANSES y tampoco a las UDAI. De hacerlo, no solo no lo van a atender sino que además corre riesgo de contagio por coronavirus.

Ingreso familiar anses - Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los requisitos básicos?

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, y Ser mayor de edad. Tener menos de 65. No tener trabajo y no convivir con una persona que tenga ingresos en blanco o planes de ANSES. (trabajadores informales)

¿Qué se considera un ingreso en blanco?

Empleo en relación de dependencia (público o privado) Monotributo categoría C o más alta (solo para autónomos) Cobro de algún otro plan por desempleo en ANSES. Ingreso por jubilación, pensión, PNC. (de cualquier tipo e importe) Planes sociales. Salario Social Complementario.(SUAF) Planes de trabajo (Potenciar, Argentina Hace, Hacemos Futuro, etc)

¿Las AUH cobran el bono ANSES por 10000 pesos?

Si. La Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo son los únicos beneficiarios de ANSES que van a poder cobrar el bono por emergencia familiar..

¿Qué monotributistas van a recibir el pago?

Todos aquellos que pertenezcan a la categoría “A” y “B” . También lo van a cobrar aquellas personas que trabajen en el servicio doméstico. En este caso, van a recibir el dinero en sus cuentas por transferencia de CBU,

¿Qué desempleados pueden cobrar el bono de 10000 anses?

Todos aquellos que no estén cobrando el fondo de desempleo o algún otro plan de anses con excepción de las AUH.

¿Cómo cobrar el bono de $10.000?

En el caso de las beneficiarias AUH, el bono se depositará en la cuenta habitual. En el resto de los casos se abonará por CBU.

¿Hay que anotarse para cobrar?

Si. Si bien los pagos se administrarán automáticamente con la base de datos de ANSES, es necesario solicitarlo a través de un aplicativo que se publicará en la página oficial de ANSES

Si nunca recibiste un plan y no tenés Clave de Seguridad Social o CUIL, deberás registrarte. Obtener clave de seguridad social 2020.

¿Cuándo se paga el bono de 10.000?

La fecha de cobro del bono para los que no trabajan está estipulada entre 1 y el 30 de abril. Este es un pago único que se acredita todo junto y no se vuelve a entregar en el futuro.

¿De dónde sale el dinero de emergencia?

La inversión en estado de emergencia sanitaria estará a cargo del Tesoro Nacional y la Jefatura de Gabinete.

Informe: Orlando Tirapu

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/anses-bono-fecha-de-cobro