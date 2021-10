Hugo Laricchia aseguró que la Verificación Técnica "es un curro"

El candidato a diputado provincial por el partido Vamos Mendocinos, Hugo Laricchia, llevó su reconocido cartel con la palabra "BASTA" a la planta verificadora de vehículos de calle Independencia y rescató una vieja polémica.

En el programa En La Mira de FM 91.7, Laricchia criticó la pérdida de tiempo que genera hacer el trámite para los trabajadores y su costo: "Hay que pagar una fortuna".

El referente del MendoExit recordó que "esta planta no tiene que ver con la seguridad vial, tiene que ver con comprobar que el auto no sea robado y hacen el grabado de autopartes, cristales, etc."

En ese sentido, el candidato consideró que no ayuda a bajar el robo de automóviles, pero sí a la corrupción: "Bajo ese paraguas se esconde una corruptela de comisarios retirados y de la casta política, que nos roban a todos cada vez que queremos vender un auto y que de ningún modo ha bajado el robo de vehículos".

Para argumentar su postura afirmó que "cualquier persona que haya ido a realizar la Verificación Técnica se da cuenta que eso es un curro, una estafa". Y ejemplificó su afirmación haciendo referencia al pago por el llenado del formulario o de un plus para obtener mejor lugar en la fila de espera.

Al respecto concluyó: "Este es uno de los tantos kioscos que se han armado para saquear a los mendocinos y tenemos un proyecto de ley que implica cerrarlo porque no tiene razón de ser".

Los próximos pasos del itinerario

Laricchia informó que la próxima semana irán con el famoso cartel a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), porque "es otro quiosco de los políticos, de mecánicos amigos del poder que se harán millonarios a costa de un montón de mendocinos, cuando desde el Estado no miden o hacen negocios o son inútiles".

El representante de Vamos Mendocinos explicó su posición en coincidencia con la del Partido Verde: "El CESVI, institución que se dedica a estudiar la seguridad vial, ha determinado que el 1,6% de los accidentes son por fallas mecánicas en Argentina. Los graves accidentes son por alcohol al volante y, otro porcentaje grande, por error humano".

Municipalidades encargadas de registrar vehículos

Entre las propuestas de Laricchia se destaca que sean los municipios los encargados de registrar los vehículos, en lugar de los registros automotores. La iniciativa se basa en los buenos resultados obtenidos al transferir la obtención del carnet de conducir a las comunas.

"Es otro kiosco con el que nos curran y nos cobran fortunas por hacer un trámite. Trataremos de modificar eso para hacerle más simple la vida a la gente que labura, que un señor que se quiera comprar un auto no tenga que ir a pagar una fortuna a los comisarios retirados, al primo de un político que un día se quedó con un registro del automotor".

Perspectivas de cara a las elecciones

Hugo Laricchia analizó que, en las PASO, el Frente Cambia Mendoza supo "agitar con picardía el temor al cuco kirchnerista", porque "es despreciado por los mendocinos, que somos gente de trabajo, que no aguantamos ese populismo".

En ese sentido, aseguró que Vamos Mendocinos tiene buenas expectativa porque "representamos una alternativa liberal mendocina acorde a la mendocinidad".

"Creemos que la gente puede elegir con mayor libertad a los radicales que, junto con los peronistas, durante años han destrozado la provincia o elegir una alternativa distinta, liberal, pro mercado, pro actividad privada, pro meritocracia, más acorde a la forma de vivir de los mendocinos", finalizó.