Extienden a más departamentos el área de mayor incidencia de contagios

Los registros que elabora el Consejo Federal de Salud dieron un alarmante dato para la provincia de Mendoza: se multiplicaron los departamentos considerados como ‘zonas rojas’ de contagio de coronavirus.

El pasado 6, el Consejo Federal de Salud determinó que Ciudad, Rivadavia, Maipú, Godoy Cruz, San Martín y Luján de Cuyo estaban en esa lista, en la que también fueron incluidos recientemente General Alvear, Guaymallén, Tunuyán, Las Heras, Junín y San Rafael.

Los departamentos que quedaron fuera de la zona de riesgo epidemiológico alto, son: San Carlos, Malargüe, Tupungato, La Paz y Santa Rosa.

La razón e incidencia de los casos, son los dos índices que toma en cuenta el Ministerio de Salud para determinar el riesgo epidemiológico de tal o cual zona.

Según el artículo 4 del DNU 167/2021 que prorroga la emergencia sanitaria, se proponen estos dos indicadores y explicaron cómo se mide cada uno de ellos:

Razón de los casos: cuando el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1.20.

Incidencia: cuando el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días por 100.000 habitantes sea superior a 150.

Los intendentes de las comunas que se han visto afectadas negativamente por el semáforo epidemiológico, son quienes deben evaluar qué medidas adoptar ante la velocidad y crecimiento de los contagios.

Situación del hospital Notti

Jorge Pérez, director del hospital Notti, indicó la situación del nosocomio: “Lo que hemos notado en el hospital es que tenemos dos chicos con COVID positivo, pero no están internados por sintomatología de COVID. Fue por otros motivos de internación. Todos los chicos que ingresan son hisopados y ahí salió positivo, pero sin síntomas compatibles con COVID.

Sobre la trasmisión de la enfermedad en los niños, dijo que los últimos estudios que se han hecho indican que los chicos no son los vectores que decían hace un año. No serían los responsables de la transmisión.

Con respecto a la situación del hospital afirmó que, históricamente, cuando empieza el frío tenemos una demanda que aumenta, subiendo la internación y ocupación de camas por infecciosas. Todavía no llegan esos días fríos en Mendoza, seguramente vamos a ver incrementada la internación. Ahora estamos con ocupación al 55% del hospital. La idea es centralizar la atención pediátrica y vamos a absorber a otras atenciones en el Notti, para librar camas para instalar a adultos si hiciera falta.

“El año pasado tuvimos que preparar un pabellón para pacientes adultos, este año creemos que no va a ser necesario porque vamos a concentrar a toda la patología pediátrica. Es lo que se ha planteado, de no mediar o verse desbordado el sistema no creo que sea necesario.

Vinculando el tema a la escolaridad, Pérez dijo que, que tanto la Sociedad de Pediatría como otros, han dicho que los chicos no son los grandes transmisores del virus. Desde mi humilde opinión, no lo digo en forma personal, creo que tendrían que continuar las clases presenciales. Eso es día a día, tal vez hoy en Mendoza se puede, mientras podamos debería continuar igual.