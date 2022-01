Estos son los estrenos de febrero en Netlix

Luego de los grandes estrenos que trajo enero en el catalogo de Netflix, como los nuevos episodios de 'El Marginal' y 'Ozark' entre otras, el mes de febrero viene más tranquilo en cuanto a lo esperado por los usuarios de la plataforma de videos por streaming. Entre lo nuevo en la lista de contenido de la N roja resalta la llegada de 'Vikingos: Valhalla' y 'Spider-Man: Un nuevo universo'. Entre los films que se destacan, aparece el multipremiado 'Comer, rezar y amar' (2010) con el protagónico de Julia Roberts y Javier Bardem.

Como todos los meses la plantilla se renueva tanto en series, películas, documentales y contenido para menores. Acá te los contamos todos:

Series

'Cómo criar a un superhéroe' - Temporada 2 (1/2/2022)

'El aprendiz' - Edición ONE Championship (1/2/2022)

'Oscuro deseo' - Temporada 2 (2/2/2022)

'Murderville' (3/2/2022)

'En busca de Ola' (3/2/2022)

'Dulces magnolias' - Temporada 2 (4/2/2022)

'El amor es ciego: Japón (8/2/2022)

'Inventando a Anna' - Miniserie (11/2/2022)

'El amor es ciego' - Temporada 2 (11/2/2022)

'Are You The One: El match perfecto' - Temporada 4 (15/2/2022)

'Swap Shop' - Temporada 2 (16/2/2022)

'El joven Wallander: La sombra del asesino' (17/2/2022)

'Keeping Up with the Kardashians' - Temporada 9 (17/2/2022)

'Alguien está mintiendo' (18/2/2022)

'Toy Boy' - Temporada 2 (11/2/2022)

'Fuerza Espacial' - Temporada 2 (18/2/2022)

'El gato ladrón' (22/2/2022)

'Vikingos: Valhalla' (25/2/2022)

'De vuelta a los 15 (25/2/2022)'.

'Tribunal de menores' (Próximamente). Una jueza debe equilibrar su aversión por la delincuencia y su creencia en la justicia y el castigo para abordar casos complejos en un tribunal de menores.

Películas

'Mi mejor amiga, Ana Frank' (1/2/2022)

'La pareja perfecta' (1/2/2022)

'Top Gun: Pasión y gloria' (1/2/2022)

'Colateral: Lugar y tiempo equivocado' (1/2/2022)

'Comer, rezar, amar' (1/2/2022)

'A través de mi ventana' (4/2/2022)

'A mi altura 2' (11/2/2022)

'Perdona nuestras ofensas' (17/2/2022)

'Venganza a golpes' (17/2/2022)

'Erax' (17/2/2022)

Disparo al corazón' (17/2/2022)

'La masacre de Texas' (18/2/2022)

'Especial de Rabbids: La invasión - Misión a Marte' (18/2/2022)

'Madres paralela's (18/2/2022)

'No me mates' (20/2/2022)

'El regreso a casa de Madea' (25/2/2022)

'Sin respiro' (25/2/2022)

'Spider-Man: Un nuevo universo' (27/2/2022)



Documentales

'El estafador de Tinder' (2/2/2022)

'MeatEater' - Temporada 10 Parte 2 (2/2/2022)

'Race: Bubba Wallace' - Miniserie (22/2/2022)

'Descenso: El caso contra Boeing' (18/2/2022)

'Jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West' (16/2/2022)

'El peor inquilino del mundo' (23/2/2022)



Contenido para menores

'LEGO Ninjago' - Temporada 3 Parte 1 y 2 (1/2/2022)

'Polly Pocket' - Temporada 2 (1/2/2022)

'Dora y la ciudad perdida' (8/2/2022)

'Ridley Jones' - Temporada 3 (15/2/2022)

'Cielo Grande' (16/2/2022)

'Kid Cosmic' - Temporada 3 (3/2/2022)

'Un amigo abominable' (17/2/2022)

'¡El show de Cuphead!' (18/2/2022)

'Una película de huevos' (25/2/2022)

'Locuras en la nieve' (24/2/2022)



Animé

'Kanna y los dioses de Octubre' (8/2/2022)

'Juegos Dungeon Dwarves' (Próximamente)