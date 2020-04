El tapabocas para circular por la calle ya es obligatorio en casi todo el país

La provincia de Buenos Aires decidió el uso obligatorio de tapabocas a partir del próximo lunes, con lo que ya son 15 los distritos que implementaron esa medida, como herramienta de prevención en medio de la pandemia de coronavirus Covid-19, mientras que otras seis jurisdicciones provinciales estarían estudiando el tema.



Desde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hasta autoridades políticas y sanitarias de todas las áreas del país se manifestaron sobre el uso de los barbijos, recomendando especialmente los de fabricación casera, llamados comúnmente tapabocas.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte diario matutino, también se refirió al tema y dio cuenta de una reunión realizada con expertos en la materia, en la que se llegó a un "consenso unánime" para recomendar barbijos y tapabocas como "estrategias adicionales" que no suplantan a las ya recomendadas.



La primera provincia en decretar el uso obligatorio de barbijo fue Catamarca, que junto con Formosa y Chubut siguen siendo las únicas del país que no registran por el momento casos de coronavirus. Pero a diferencia de la primera, las otras dos provincias no establecieron por ahora la obligatoriedad de su uso.



La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, hasta el momento son los dos centros donde se registran la mayoría de los casos, anunciaron la obligatoriedad del uso del tapabocas en sus distritos.



El gobierno porteño oficializó el uso obligatorio de “tapabocas”, a partir de mañana, para ingresar a comercios y oficinas públicas, así como para circular en transporte público y anunció multas para quienes no acaten la norma.



Mientras que el gobernador Axel Kicillof dispuso a partir del lunes el uso obligatorio de tapabocas en todo el territorio bonaerense, "para espacios públicos, espacios privados de acceso público, transporte público y autos particulares".



Hasta este martes las provincias que obligan a los transeúntes a usar barbijos para prevenir la propagación del coronavirus son: Corrientes; Jujuy; La Rioja; Mendoza; Misiones; Neuquén; Río Negro; Salta; San Juan; Santa Fe; Santiago del Estero y Tucumán y la mencionada Catamarca.



En Chaco, la normativa rige para los municipios de Resistencia y Sáenz Peña y en Tierra del Fuego, el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, dispuso por decreto el uso obligatorio de "máscaras faciales" para circular por espacios públicos.



En Santa Cruz se "recomendó" su uso, mientras que en el Calafate es obligatorio.



En Entre Ríos, la Municipalidad de Libertador San Martín fue la primera localidad entrerriana en decretar el uso del "barbijo social" de manera "imprescindible en la vía pública" y se le sumaron después las intendencias de Villaguay y Colón.



Mientras que en la provincia de Córdoba, San Francisco fue la primera localidad en determinar el uso obligatorio de las mascarillas, el Concejo Deliberante de Córdoba capital tratará esta semana el proyecto para contener la propagación del coronavirus.



Los intendentes de la zona metropolitana de Córdoba se reunieron para unificar criterios en el uso de barbijos y decidieron en conjunto que recomendarán oficialmente "el uso de tapabocas en lugares públicos, donde las medidas de distanciamiento social sean difíciles de mantener como supermercados, farmacias, bancos y otras situaciones que disponga el área de salud de cada localidad".



En localidades del interior como Cruz del Eje, San Francisco, Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate se avanza en la implementación obligatoria del uso de protectores faciales.



San Luis, por su parte, refuerza las medidas restrictivas de la cuarentena y planea estudiar en los próximos días las disposiciones sobre el uso del tapabocas en la provincia.



En todos los casos las recomendaciones son el uso obligatorio de “elementos de protección facial que cubran nariz, boca y mentón”, subrayando que “los barbijos sanitarios serán reservados de forma exclusiva para el personal de salud y seguridad",



En algunas jurisdicciones se ofrecieron tutoriales sobre cómo se pueden hacer tapabocas o máscaras protectoras caseras y se insiste en que no hace falta que la gente salga a comprar barbijos.



También el Gobierno Nacional dispuso un instructivo para confeccionar un barbijo o mascarilla de manera casera en el sitio www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo, donde también se instruye sobre la manera correcta de utilizarlo.