El Loco Gatti tiene coronavirus y permanece internado en Madrid

Hugo Orlando Gatti se encuentra internado en una clínica de Madrid y los exámenes médicos que le realizaron indicaron que está afectado por el virus COVID-19 según informó su hijo Lucas Cassius.

"Mi padre ingresó al hospital con un cuadro de neumonía y después se comprobó que fue causado por el coronavirus. Entró bastante complicado pero ahora está mejor y según dicen los médicos respondió al tratamiento", comentó Lucas, ex futbolista que se encuentra varado en Londres y desea llegar lo antes posible a la capital española para acompañar a su padre.

El Loco, de 75 años, fue internado en las últimas horas a raíz de las fuertes dolencias y como precaución, ya que se encuentra dentro del rango de los pacientes de riesgo que estipulan las comunidades internacionales para la pandemia del coronavirus. “No se sintió bien, y considerando que hace dos años le pusieron dos stent, decidimos internarlo. Hay que esperar que la evolución sea favorable y que se vaya sintiendo mejor”, había informado ayer su hijo.

Gatti se desempeña como panelista del reconocido programa deportivo español El Chiringuito desde hace un tiempo. A comienzos del 2018 había confesado en ese programa que debió ser internado de urgencia en España por un problema cardíaco: “Me salvó la vida Florentino (Pérez). Me quería acordar los nombres de mis hijos y no me acordaba. Nunca sentí nada, tenía dos arterias tapadas y el corazón parece que no bombeaba. Dios me iluminó con Florentino: mi hijo Lucas lo llamó y me internó".

Hugo Orlando defendió las camisetas de Atlanta, Gimnasia de La Plata, Unión de Santa Fe, pero sus pasos más recordados son por River y Boca. Integró la selección argentina y fue uno de los arqueros más importantes que dio el fútbol nacional. Desde hace varios años, su nombre se instaló en los principales medios españoles y allí se radicó. Comenzó como columnista del diario madridista As y desde allí forjó una estrecha relación con el presidente del Merengue, Florentino Pérez. Más allá de que todavía mantiene su vivienda en Colegiales y sus visitas a Buenos Aires son habituales, el Loco y su mujer están radicados en España.