El 23 de julio llega ' Woodstock 99' a HBO Max

De la fiesta al caos, así se podría resumir lo que fue el festival de Woodstock 99. Ha pasado más de dos décadas y ahora la cadena HBO decide estrenar el documental sobre dicho recital en su plataforma estreaming (HBO Max). Woodstock 99: Peace, Love and Rage será el nombre de la película que se estrena el próximo 23 de julio.

Dirigido por Garret Price y producido por Bill Simmons, la cinta cuenta la historia de WOODSTOCK, "el día que murieron los 90’s.". Recordemos que fue la misma cadena televisiva que en 1999 se encargó de la transmisión exclusiva, en vivo y directo, del aquel emblemático festival que terminó en caos.

Este ambicioso evento comenzó oficialmente el viernes 23 de julio de 1999, y contaba con la participación de grandes bandas como Korn, Limp Bizkit, Rage Against The Machine, Godsmack, Kid Rock, Sevendust, entre otros. Además ,se destacaba la participación de leyendas de distintos géneros musicales como Metallica, Megadeth, Red Hot Chili Peppers, The Offspring, Alanis Morissette, Dave Matthews Band, BUSH.

En Woodstock 99: Peace, Love and Rage son los propios organizadores Michael Lang y John Scher, quienes explican qué fue lo que salió mal. Además, Críticos como Wesley Morris, Maureen Callahan, y Steven Hyden también dan su opinión al igual que varios asistentes de aquel festival de 3 días que terminó en caos. Pero no todo estaría completo sin la voz de los propios artistas, Jonathan Davis (KORN), Tariq "Black Thought" Trotter (The Roots), Jewel, Moby, Scott Stapp (CREED), son algunos de los músicos que aparecen en el documental.

Woodstock 99 es el puntapié inicial de la nueva serie de documentales, Music Box de HBO Max , donde cada película explorará un momento crucial o figura en la historia de la música.