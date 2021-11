"Ejemplo del horror": Thelma Fardín defendió a Mavys y cargó contra Maradona

Luego que se desatara el escándalo por la historia de Diego Armando Maradona y Mavys Alvarez las mujeres del espectáculo y pertenecientes al Colectivo feminista salieron en defensa de la cubana.

Una de ellas es la actriz Thelma Fardin lo comparó como “ejemplo del horror” y dejó de lado “el gol más lindo del mundo” para terminar de endiosar a figuras que cometen hechos aberrantes. Así indico que esto aplica para todos y que tanto Maradona como Michael Jackson y Woody Allen son "ejemplos del horror".

"Cuando me enteré de esta historia y otras, a un lado el gol más lindo del mundo", manifestó como ejemplo de que el ex 10 a pesar de haber sido el mejor jugador del mundo, cometió errores y no actuó bien. "Por sobre todas las cosas, mi solidaridad con la víctima", expresó la actriz. "No podemos seguir endiosando a esa figura. Es revictimizante para quiénes nos atrevemos a denunciar", agregó.

En este sentido, la protagonista de Patito Feo habló en un vivo de Radio Mitre y puso a disposición de la joven cubana al Colectivo de Actrices "si Mavys quiere hablar y en la medida que sea útil porque a veces lo que más necesitas es calma. Yo manifesté mi apoyo".

Detalles de la historia

Mavys Alvarez habría conocido al futbolista cuando él visitó Cuba en los años 90, cuando ella era menor de edad, pero luego de su muerte la mujer pudo declarar situaciones en las cuales fue sometida a violencia verbal que vivió cuando estuvo con él.

A raíz de estos hechos, hace algún tiempo pudo contar qué fue lo que vivió y luego lo denunció por pedofilia y violencia de género.