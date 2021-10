Djokovic puso en duda su participación en el Abierto de Australia 2022

El pasado 12 de septiembre se disputó la final del US Open entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev, en la cual el ruso se impuso por un triple 6/4 para quedarse con el primer Grand Slam de su carrera. Ese día fue el último en el que vimos al serbio dentro de una cancha de tenis.

A partir de ese momento, el actual número 1 del mundo decidió ponerle un freno a su carrera y aprovechar el tiempo para descansar y compartir en familia. Muchas especulaban con que su vuelta al circuitos se daría recién en la temporada 2022, sin embargo Nole brindó una entrevista al medio serbio Blic, en dónde contó, "Planeo jugar en París, las ATP Finals de Turín y la Copa Davis".

No obstante, más allá de la alegría que produce su vuelta a los courts, la novedad más saliente fue que Novak puso en duda su presencia en el primer torneo grande del próximo año, el Abierto de Australia.

"Habrán muchas restricciones. Están tratando de que este año, las condiciones sean mejores. El problema es que viajes en el avión con una persona positiva, estés vacunado o no, y debas pasar una cuarentena de 14 días en tu habitación. Eso le pasó a 70 jugadores este año. Me gustaría que todos los jugadores se unieran un poco más y se implicaran en la toma de decisiones. Siento que no se nos pregunta nada en absoluto. La verdad, no sé si voy a jugar el Open de Australia. La situación no es nada buena", expresó.

Continuando por la misma línea, dijo: "Lo de este año no fue una buena experiencia. Pasar tanto tiempo en la habitación y, luego, tener que jugar partidos al mejor de cinco sets. Si se mantienen estas decisiones, creo que muchos jugadores se pensarán si irán o no".

Cabe mencionar que Djokovic es el campeón defensor de dicho certamen y que además pelea por convertirse en el jugador con más títulos de Grand Slams en la historia, dado que hoy cuenta con 20 al igual que Roger Federer y Rafael Nadal.