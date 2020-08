Dióxido de cloro: las complicaciones que puede generar su consumo

Que la gente copia todo lo que se muestra en televisión, se publica en medios de comunicación y hasta en redes sociales no es novedad, por eso hay que ser absolutamente responsables con todo lo que se manifiesta.

En su programa de televisión, la conductora Viviana Canosa se mostró tomando un líquido de una botella y aseguró que se trataba de dióxido de cloro “CDS”, una sustancia química peligrosa para la salud, según dictaminaron varias agencias estatales de Salud en todo el mundo.

La escena ocurrió el miércoles 8 de agosto, en el final del programa “Nada Personal”, que se emite por Canal 9. Canosa puso al aire una frase que reza: “Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo”, y anunció: “Voy a tomar un poquito de mi CDS”. Acto seguido, tomó líquido de una botella de plástico y sostuvo: “Oxigena la sangre, me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago”.

A raíz de esto se generó gran revuelo y mucha circulación de información en redes sociales y medios periodísticos relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, ANMAT indicó que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y “no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso”.

En este sentido, el organismo que regula el sector de los medicamentos y alimentos, señaló que “la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.

“Además, la inhalación puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo”, revelaron las fuentes oficiales.

En este sentido, en el año 2016 la ANMAT emitió un comunicado sobre el producto “MMS –Milagroso suplemento mineral”, derivado del clorito de sodio (similar a los actualmente comercializados) que se presentaba como un tratamiento alternativo para varias enfermedades.

Por ello, “se advierte a la comunidad no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas (clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina) ya que no hay evidencia científica sobre su eficacia y la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos”.

En el programa El Interactivo, que se emite por El CiudadanoTV, el doctor Mario Zaidenberg, médico pediatra, coordinador de la Dirección Nacional de Vectores y especialista en Epidemiología ante la consulta sobre la implementación de Bolivia de dióxido de cloro para curar COVID-19, respondió.. "Los amigos de Bolivia han incurrido en una alternativa muy poco adecuada, yo entiendo que el dióxido de cloro es un producto no medicamentoso que no está preparado para ser usado en poblaciones humanas y en forma prolongada, se ha probado su ineficacia como anti viral. Los efectos tóxicos de dióxido de cloro son contraproducentes y, de ninguna manera, lo recomiendo en poblaciones afectadas", manifestó el reconocido profesional.

El Ciudadano consultó al doctor Fabián Ferro, jefe de Internación de Clínica Médica del Hospital Perrupato y síndico titular de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza, para que nos diera su opinión con respecto a la ingesta de CDS: "Es lo mismo que la gente que come gorgojos, la gente hace lo que quiere, pacientes me consultan si se puede tomar o no. Un médico decente no puede nunca recomendar algo que no tenga respaldo científico, que manifieste que funciona, pero la gente lo toma no solo para COVID-19, sino también para la diarrea, el cáncer, para psoriasis y demás enfermedades, pero no deja de ser un consejo de abuela. La conductora Viviana Canosa lo hizo al aire y es todo puro folklore".

Consultado sobre los rumores sí en la zona Este, habían registrado pacientes con algún tipo de intoxicación producto de la ingesta de dióxido de cloro, Ferro, manifestó. "No hemos atendido ningún paciente".

Un medico decente solo puede aconsejar en concepto de la medicina basada en la evidencia, para eso hay un sin número de trabajos científicos, la mayoría de ellos rendomizados, muchos requisitos de trabajos científicos, de lo que sea que des, desde un paracetamol hasta un quimioterápico no son nocivos para la salud y, segundo, que el riesgo es menor que el beneficio. Si el riesgo es mayor que le beneficio es imposible de recomendar. Con este tipo de productos caseros no se puede recomendar. Hay mucho ´chanta´ que se llena de título inexistente que recomienda todo este tipo de preparados artesanales, cualquier persona decente y de ciencia no lo hace", detalló Ferro.