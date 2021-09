Día Mundial de las Noticias: periodismo confiable contra los efectos del cambio climático

El 28 de septiembre se realizará la cuarta edición del Día Mundial de las Noticias con la crisis climática en el centro de la agenda. El evento será online, participarán representantes de todo el mundo y tendrá una duración de 75 minutos.

El evento será transmitido en el canal oficial de la WND y El Ciudadano estará presente gracias a la invitación de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas).

Presentado por el actor Victor Garber (Titanic) y la presentadora del noticiero Global News Farah Nasser, el primer World News Day: The Climate Crisis (nombre oficial) incluirá material periodístico con sorprendentes historias reales que buscan generar conciencia sobre el cambio climático.

También estarán presentes varios editores periodísticos reconocidos como Katharine Viner (The Guardian),Reuters, Alessandra Galloni (Reuters) y Trish Wilson (The Washington Post).

El objetivo central de esta noble iniciativa virtual será transmitir el mensaje de que el periodismo es una herramienta importante para que las personas tomen decisiones fundamentadas en información real en temas relacionados al futuro de nuestro planeta.

Mirá el trailer del Día Mundial de las noticias 2021: Cambio climático

En el video promocional de 30 segundos se pueden ver varios clips con material recopilado de los medios Al Jazeera English, South China Morning Post, The Guardian y The New Yorker.

Durante la presentación también se podrán a disposición una gran variedad de noticias, artículos, artículos de opinión y videos con temas climáticos sobre algunas de las organizaciones participantes del Día Mundial de las Noticias.

Según los organizadores "se trata de una campaña mundial ( #ElPeriodismoImporta - #JournalismMatters) para destacar el papel fundamental del periodismo basado en hechos con el fin de proporcionar noticias e información confiables al servicio de la humanidad".

El Día Mundial de las Noticias es auspiciado por la Fundación Canadiense de Periodismo (CJF) y el Foro Mundial de Editores (WEF), la red de editores de la Asociación Mundial de Editores de Noticias.

“Los periodistas han estado en primera línea cubriendo la pandemia, ayudando a las comunidades y al público a mantenerse informados y seguros. Lo mismo ocurre con el otro gran desafío al que se enfrenta nuestro mundo: la crisis climática”, dijo Warren Fernández, presidente del Foro Mundial de Editores y editor en jefe de The Straits Times. “Necesitamos saber cómo tú y yo podemos marcar la diferencia para salvar nuestro planeta y qué medidas están tomando otros para hacerlo. El Día Mundial de las Noticias es cuando vamos detrás de escena y obtenemos la historia interna. De cómo se sirve a las comunidades cuando los periodistas hacen su trabajo”.