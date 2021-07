Córdoba: chocó el Batman Solidario y pide ayuda para reparar su batimóvil

El ´Batman Solidario´ chocó contra un taxi el pasado sábado 10 de julio en la provincia de Córdoba en el barrio de San Vicente. El accidente se volvió viral en redes sociales, luego de que los vecinos cercanos grabaran el hecho e iniciaran una campaña para colaborar con los daños del batimóvil.

"Acaba de chocar Batman y el batimóvil en Obispo Castellano y Agustín Garzón" se escucha decir a la testigo y agrega: "Amerita la noticia, sigan con lo suyo, feliz fin de semana".

Según pudieron declarar fuentes, el auto está en funcionamiento y no sufrió grandes daños mecánicos, sino rotura en el parabrisas y no hubo heridos ni víctimas. El personaje se encuentra en buen estado de salud a pesar del golpe y aclaró: "Yo estaba cruzando y me chocó el taxi", en declaraciones exclusivas con el móvil en vivo de Crónica Matinal de Canal 10.

Batman de 52 años, comunicó que iniciará una campaña: "Vamos a habilitar un CBU de la fundación Batman Solidario Córdoba”, ya que muchas personas solidarias salieron en ese instante ofrecerle dinero para poder arreglar su auto y que vuelva a sus tareas solidarias.

El hombre nacido en Bella Visa tiene tres hijos y trabaja además como albañil y gasista. Con su traje y su auto colabora en sus ratos libres, con niños y niñas de la ciudad cordobesa y recolecta donaciones de distintos barrios.

De acuerdo con información detallada, los que quieran brindar su ayuda, pueden contactarse a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram y ayudar "con lo que uno pueda".