Beyoncé y su canción mas exitosa: "Single Ladies"

Después de tomarse un receso con Destiny´s Child y antes de grabar el que sería el último álbum del grupo, Beyoncé debutó con “Dangerously in Love” en 2003 convirtiéndose inmediatamente en una exitosa estrella solista y una de las mas comerciales en la industria discográfica. El disco fue un suceso comercial en todo el mundo, obteniendo certificaciones de multi-platino en Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos.

El mismo día en que cumplió sus 25 años, Beyoncé aparece con “B'Day”, su segundo álbum de estudio editado en 2006 con un estilo musical influenciado por el funk de los años 1970 y 1980, y baladas combinadas con géneros urbanos como el hip hop y el R&B. Gracias a canciones como “Déjà Vu”, “Irreplaceable” y “Beautiful Liar”, el disco debutó en el número uno en la lista estadounidense Billboard 200 y fue certificado con tres discos de platino consiguiendo un premio Grammy al mejor álbum de R&B contemporáneo en la entrega de 2007.

“I Am... Sasha Fierce", el tercer álbum de estudio, llega en el 2008. Este trabajo contenía dos discos: el primero, “I Am”... compuesto por canciones lentas y baladas de rhythm and blues; el segundo disco, “Sasha Fierce” basado en su álter ego, incluye pistas con ritmos de electropop y eurodance fusionados con el jazz.

Si bien se sabe que Beyoncé es compositora y es autora de la mayoría de sus canciones, en éste caso para la letra de cada canción, trabajó con muchos escritores y productores, entre ellos “The Dream”, cantante y compositor al que se le atribuye temas como "Umbrella" de Rihanna y "Baby" de Justin Bieber.

"Single ladies" nunca estuvo pensada para ser un corte del álbum. El tema principal de “I am...Sasha Fierce” iba a ser la canción "If i were a boy", que tenia una historia dramática y a una Beyoncé que probaba su faceta de actriz una vez más en su videoclip, pero a último momento la cantante vió en YouTube un baile llamado "Mexican breakfast" y quedó fascinada con sus pasos.

Manteniendo gran parte de la coreografía original y añadiendo algunas cosas más modernas con la ayuda de los coreógrafos JaQuel Knight y Frank Gatson, lograron hacer una rutina que tenía fragmentos de "Mexican breakfast" y una escena de "Sweet Charity", un musical dirigido por Bob Fosse.

La perfección de los movimientos y coordinación de la coreo fueron el resultado de tres meses de ensayo, 12 horas de grabación y 50 tomas continuas de baile que lo transformaron en uno de los trabajos más desafiantes, pero también el que fue hecho con el menor presupuesto de su carrera.

La respuesta de la gente fue inmediata. Esos “simples" pero complicados pasos cautivaron al público en general incluyendo a famosos como los Jonas Brothers o Justin Timberlake, que no tardaron en querer imitarla y contribuyeron a que "Single ladies" rápidamente se transformara en un fenómeno viral que se mantiene vigente hasta el día de hoy.