Aventura brindará un único y último concierto

¡Atención fanáticos de Aventura! La histórica banda de bachata y reggaetón liderada por Romeo Santos vuelve a los escenarios. Hace apenas un mes se conocía la noticia de que el bachatero cancelaba su gira "Inmortal" junto al grupo que le dio el impulso para convertirlo en uno de los músicos mas importantes de Latinoamérica. En ese momento, anticiparon que brindarían juntos un único concierto, pero no se había precisado la fecha.

Pero la espera terminó porque ayer, 28 de junio, a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, Romeo escribió las palabras mágicas: "Única y última presentación para una noche exclusiva". Este evento sin igual será el próximo 14 de agosto en el Hard Rock de Miami, Estados Unidos. Además informó que a partir de mañana se pondrán a la venta las entradas en ticketmaster.com o en aventuraworldwide.com.

Según el comunicado oficial de Aventura, Romeo Santos, Lenny Santos, Henry Santos y Max Agende Santos "llevarán su estimulante sonido de bachata al Hard Rock Stadium en única y última presentación". El último concierto que habían compartido los Reyes de la Bachata fue en 2019. Luego, su gira juntos se vio truncada por la pandemia de Covid- 19.

La agrupación estadounidense de música dominicana lanzó su primer disco Generation Next en el año 2000. Desde ese momento presentaron 4 discos más, el último The Last en 2009, cuatro álbumes en vivo y tres recopilatorios. Gracias al último disco de grandes éxitos, Todavía Me Amas: Lo Mejor De Aventura, ganaron el premio a Tropical Duo Grupo del Año en los Premios Billboard de la Música Latina en 2019.

El último sencillo como conjunto fue lanzado el 5 de abril de 2019, bajo el nombre de "Inmortal". El sencillo fue acompañado por el video clip oficial de la canción, donde se los ve a todos los integrantes, con Santos como principal protagonista. El video ha recolectado en este tiempo casi 270 millones de reproducciones.