Argentina llorará a su ídolo en los próximos tres días

El país y el mundo siguen conmocionados por la muerte de Diego Armando Maradona, el futbolista más grande de la historia, quien a los 60 años se fue de este mundo tras un paro cardiorrespiratorio. Habrá tres días de duelo nacional, decretado por el presidente Alberto Fernández.

El primer mandatario fue entrevistado por TyC Sports y comentó: “Diego era Argentina en el mundo. Fue alguien que nos llenó de alegría a todos los argentinos y nunca le vamos a poder pagar por tantas alegrías”.

Además, opinó que “cuando lo sacaron de la clínica la última vez me había quedado muy preocupado porque había escuchado a algún médico decir que no era prudente. Es una pena inmensa, se fue un tipo único y no creo que vayamos a ver un futbolista como él. No solo por sus cualidades técnicas, sino también por ese coraje, esa garra por la camiseta que tenía que defender. Estamos en deuda con él”.

Y continuó: “Lo mejor de Diego es que era un hombre genuino. Expresaba todo con la fuerza con la que jugaba al fútbol. Es un buen exponente de lo que es un argentino común, muy visceral. Lo que no le gustaba te lo decía”.

Finalmente, el Presidente destacó que “están abiertas todas las puertas del Estado argentino para Diego", refiriéndose al lugar en que podría ser velado.

"Hay que hablar con la familia primero. Hablé también con el presidente de Argentinos Juniors para ver si está disponible el estadio para su velatorio y me dijo que sí. Pero repito, todo dependerá de lo que decida la familia”, expresó.