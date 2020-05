A través de un anuncio desde Olivos, el Presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marca del programa federal ARGENTINA CONSTRUYE. Este plan del gobierno apunta reactivar el empleo con la creación de puestos de trabajo en el área de la construcción de viviendas. Según especificó, la inversión será de 29 mil millones de dólares.

Argentina Construye está pensado para enfrentar la pérdida de empleos y el déficit habitacional que quedaron expuestos ante la crisis profundizada por la pandemia de coronavirus. En la nota, toda la información disponible hasta el momento.

Nuevo plan de empleo Argentina Construye

El programa se llevará adelante en articulación con gobiernos provinciales, municipios, organizaciones de la comunidad, pymes, cooperativas, mutuales, gremios y empresas de servicios públicos. Así, el objetivo principal es generar trabajo directo e indirecto para 750.000 personas que se dedicarán a la construcción de 5.500 viviendas entre 2020 y 2021.

¿Cuáles son los trabajos?

Si consideramos que el área apuntada por el programa es la de construcción pública y privada, podemos pensar que los trabajos tendrán que ver con mano de obra para estas tareas. Sin embargo, también se ha mencionado la generación de trabajo indirecto, por lo que no hay que descartar que también hayan puestos relacionados a lo administrativo o logístico.

¿Cómo y cuándo son las inscripciones?

Hasta el momento no se han adelantado detalles sobre requisitos e inscripciones para Argentina Construye. Lo que sí es muy probable es que la inscripción sea de manera online para evitar aglomeraciones. Los trabajos de la construcción, en su mayoría, ya están exceptuados del cese laboral por la cuarentena y la idea es que el plan empiece este año, así que seguramente el gobierno dará esta información en los próximos días.

¿Qué pasó con el plan Argentina Hace?

Muchos recordarán que en el mes de enero de este año se había anunciado la implementación de un plan similar a Argentina Construye llamado Argentina Hace. Este prometía la generación de 20.000 puestos de trabajo obras públicas para hombres y mujeres.

Si bien mucha gente llegó a inscribirse, el aislamiento social preventivo obligó a parar las actividades y no hubo más novedades sobre este programa. Lo importante es que Argentina Construye no viene a reemplazar a Argentina Hace, ya que ambas iniciativas pertenecen a distintos ministerios y no tienen las mismas condiciones.

Principales puntos de Argentina Construye

● Contempla la creación de 750.000 puestos de trabajo genuino directo e indirecto para los argentinos y las argentinas entre 2020 y 2021.

● Busca dinamizar la obra pública, privada y de todas las industrias relacionadas a la construcción.

● Implica una inversión de 28.992 millones de pesos en los próximos meses. Con este aporte, se proyecta la construcción de 5.500 nuevas viviendas que se suman a las más de 30.000 en las que el Estado ya está trabajando.

● Generará en los próximos meses nuevos lotes urbanos con servicios disponibles para la construcción de viviendas. También se desarrollará equipamiento comunitario atendiendo la emergencia en coordinación con organizaciones sociales de todo el país.

● Abordará además el déficit cualitativo habitacional, a través de 200 mil microcréditos para la compra de materiales y la refacción de ​42.900 unidades, con especial atención en los núcleos sanitarios del NOA.

● Permitirá que 4.000 organizaciones de todo el país, ​que realizan tareas esenciales en los barrios populares, reciban subsidios para la compra de materiales con los que podrán acondicionar espacios comunitarios.