ANSES CUNA y jubilados | Adelantan pago de haberes y del bono extraordinario

Con motivo de la emergencia sanitaria y la mayor demanda económica que las familias están afrontando por el aislamiento social obligatorio, ANSES decidió adelantar el depósito de haberes para jubilados cuyos haberes superen los $17.859. Además, el pago del bono extraordinario que ANSES entregará a jubilados y titulares de planes sociales se acreditará antes de lo anunciado.

Los montos, de $3000 para jubilados y pensionados que cobren menos de $18.892 y de $3100 por cada asignación, podrán ser retirados en cajeros automáticos y en locales que permitan retiro de efectivo. Sin embargo, desde ANSES recomiendan el uso de la tarjeta de débito para realizar compras.

Dentro del accionar de el organismo de asistencia social en el contexto de cuarentena por prevención, la entrega de este pago extra se suma a la decisión de depositar los fondos de la tarjeta alimentaria a sus beneficiarios en vez de repartirlas por cada domicilio.

En esta nota El Ciudadano te detalla cuándo vas a cobrar (jubilados y bono extra), cuánto cobras dependiendo de tu situación y como asegurarte de recibir el pago.

BONO EXTRAORDINARIO ANSES

Fecha de cobro para jubilados y pensionados (menos de $17.859)

Fecha de cobro del bono

Quiénes NO cobran el bono

Cuánto cobra cada beneficiario

Los jubilados cuyos haberes mensuales no superen los $17.859 y con DNI finalizado en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cobrarán el día 27 de marzo y no los días 30 y 31 de marzo, como estaba previsto. La fecha de cobro del 25 y 26 de marzo NO SE MODIFICA. Además, jubilados y pensionados que cobren el 27 de marzo también cobrararn el bono, ya que este alcanzará a las jubilaciones y pensiones menores a $18.892, completando la suma hasta llegar a ese monto. Por ejemplo: para los que sobren $17.859, el bono será de $1.033.

El bono extraordinario estaba previsto para ser depositado a principios de abril, pero se decidió que los beneficiarios lo recibiran también el 27 de marzo. Los destinatarios del pago extra son:

Titulares de jubilaciones y pensiones hasta llegar a los $18.892

Titulares de Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo

Beneficiarios de planes sociales

Jubilados y pensionados cuyos haberes superen lo $18.892

Asignaciones Familiares (SUAF)

Jubilados y pensionados que cobren más de un beneficio

Los y las titulares de asignaciones universales y asignación por embarazo cobran un monto extra por cada hijo ($3.100). Este pago no reemplaza ni anula otros beneficios como la tarjeta alimentaria o la asignación mensual común. En síntesis, es una asignación extra.

Por su parte, los jubilados y pensionados recibirán un pago que complete su haber mensual hasta llegar a $18.892.