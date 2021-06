Fuerte revelación de Luciana Salazar contra Martín Redrado

Ya es de público conocimiento la tensa relación que quedó entre Luciana Salazar y Martín Redrado.

De hecho la misma no sólo finalizó de la peor manera sino que ahora los une la justicia por acusaciones importantes por parte del economista contra la modelo.

Pero más allá de esto y a través de las redes sociales, Salazar decidió entrar en el juego mediante Instagram con sus seguidores y responder preguntas. La gran mayoría fueron sobre esta relación y lo que llamó la atención entre sus seguidores fue el nivel de sinceridad que manejó la blonda en sus respuestas.

Ante la posibilidad de un posible regreso entre ambos, Luli fue contundente y sentenció "Nunca más en mi vida". Teniendo en cuenta una consulta sobre si en alguna oportunidad le fue infiel al experto en números, la blonda no tuvo ningún problema en admitir que "Sí, muchas veces. Costó llantos de él, pero me las perdonó".

Advirtiendo que la participante de Showmatch estaba "filosa" en sus respuestas, siguieron realizando preguntas y pidieron los nombres de quienes fueron esos "terceros" en la relación entre ambos. A modo de respuesta, Salazar mencionó que no daría a conocer en público quienes eran pero si mencionó que "Redrado los sabe muy bien".

Finalmente, aseguró, para que no quede ninguna duda, que su relación con Redrado está más que terminada. "El amor, hace rato. Lo que no terminó es el delito que cometió con una empresa americana y me trajo complicaciones a mi por su culpa", dijo, apuntando directamente al economista.

Su último posteo en su cuenta de Instagram fue un emotivo mensaje para su padre por su día, en donde publicó una foto de él junto a su hija y un texto que decía: "Feliz dia papito de mi 💗!! Agradecida a la vida de que seas mi padre. Buena persona y querido por todos, tu nietos son el fiel reflejo de que ustedes hicieron todo bien con nosotras. Gracias por ser mucho mas que abuelo con Matilda".