EFEMÉRIDES | 24 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un día como hoy...

Se celebra el Día el Día del Colectivero (Argentina): se debe a que el 24 de septiembre de1928, un grupo de taxistas inició una nueva forma de transportar pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires, lo que luego se consideró como el primer viaje en colectivo.

Se celebra el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer: fecha que tiene por objetivo seguir impulsando los proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer, logrando mejor calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de ciertos tipos de tumores.

Además, un día como hoy...

1893: Nace Juan Pedro Garrahan. Médico pediatra argentino, además de profesor universitario. Escribió numerosas publicaciones en revistas especializadas del país y del exterior, además de los Archivos Argentinos de Pediatría, órgano oficial de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde ejerció como director. En 2012 la Secretaría de Salud Pública de la Nación, le puso su nombre al Hospital Nacional de Pediatría en su honor.

1960: Nace Celso Jaque. Gobernador de la provincia de Mendoza entre 2007 y 2011. En 2011 fue embajador argentino ante Colombia.

1931: Nace Elizabeth Vernaci. Locutora y conductora de radio argentina. Debutó en radio en 1982 en "9 PM", programa que condujo junto Lalo Mir en Radio del Plata. Actualmente conduce el programa "La Negra Pop" en Radio Pop (Buenos Aires). Algunos de sus ciclos más reconocidos son: "Tarde negra", "Animal de radio", "Negrópolis", "Back &Toc", entre otros a lo largo de casi 40 años de trayectoria. Ganadora del Martín Fierro a "Mejor conducción femenina en radio" en 2004, 2005, 2006, 2009 ,2012, 2016, 2017 y 2019.

1972: Nace Pablo Rago. Actor y conductor argentino. Su primer papel con repercusión fue en la novela juvenil "Clave de Sol". De ahí en más trabajó en más de 30 emisiones televisivas entre las que destacan: "Amigos son los amigos", "Incosquistable corazón", "Gasoleros", Los buscas de siempre", "Resistiré", "Todos contra Juan", "Botineras". Además condujo el programa TVR durante los años 2009 y 2010.

1990: AC/DC lanza el disco "The Razors Edge". Duodécimo álbum de estudio de la banda de Hard Rock, que significó el regreso del conjunto a los primeros puestos de las listas de ventas. Entre los temas que incluye esta placa se encuentran: "Thunderstruck", "Are You Ready", "Fire Your Guns" y "Moneytalks".

1990: Megadeth publica el disco Rust in Peace. Cuarto álbum de estudio de la banda estadounidense de thrash metal. Este trabajo significó el debut del guitarrista Marty Friedman y el batería Nick Menza. Algunas de sus canciones son "Holy Wars...The Punishment Due", "Hangar 18", "Take No Prisoners".

1991: Nirvana lanza su disco Nevermind. Segundo álbum de estudio de la banda estadounidense de grunge. Se considera que gracias a este álbum el género grunge se hizo conocido a nivel mundial. Según la revista Rolling Stone, ocupa el puesto N°17 en la lista de Los 500 mejores álbumes de la historia y el N°1 de Los 100 mejores álbumes de los 90. "Smells Like Teen Spirit", "Lithium", "Polly" y "On a Plain" son algunos de los grandes clásicos que contiene la placa.



1991: Red Hot Chili Peppers lanza el disco Blood Sugar Sex Magik. Quinto álbum de estudio de la banda estadounidense de funk rock, el cual vendió más de siete millones de copias solo en los Estados Unidos. Sus cortes fueron "Give It Away", "Under the Bridge", "Suck My Kiss", "Breaking the Gir" e "If You Have to Ask".



2007: Se emite el primer capítulo de The Big Bang Theory. Esta comedia estadounidense se mantuvo entre las más vistas durante sus 12 temporadas con un total de 279 capítulos. El último se emitió el 16 de mayo de 2019 para Estados Unidos. Multipremiada, ha obtenido varias nominaciones y premios, como Emmy, Globos de Oro o los premios Television Critics Association entre otros.



2013: Se emite el primer capítulo de Agents of S.H.I.E.L.D. Serie estadounidense, que tiene la característica de llevar el universo cinemátografico Marvel a la pantalla chica. El último capítulo fue transmitido el 12 de agosto de 2020, luego de siete temporadas.