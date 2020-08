Escuchá "Residencia", lo nuevo de Fernanda Alemán

Luego de la gran aceptación de su último trabajo discográfico Nogoyá, la artista mendocina presenta "Residencia", una canción que nace en plena cuarentena por la necesidad de frenar un poco con todo lo que está sudeciendo en el mundo y enfocarse en la música.

Así lo describió la misma Fernanda Alemán, quien charló a la distancia con La Coope y nos contó cómo fue la creación de este nuevo corte, que promete ser el comienzo de un nuevo disco y una nueva búsqueda de sonido."Residencia surge de la idea de dedicarme a hacer música, a jugar con mis letras. Por eso le puse así, porque me armé como una "residencia artística" en mi propia casa, avisándole a todos los compañeros de piso que iba a estar encerrada en el cuarto encerrada componiendo y grabando este tema".

Dicho encierro duró unos 20 días ya que todo el tema está íntegramente grabado en la casa de Barcelona donde reside la artistas mendocina desde hace algunos años.

En cuanto a la letra, es una mezcla de algunas letras que la compositora y productora ya traía de antes, junto con cosas nuevas que escribió durante la cuarentena. "No tenia pensado que fuera un tema sino que comenzó como un juego, un escape a la situacion que estamos viviendo, y luego terminó tomando forma de canción" expresó Fer.

La canción habla de vivir realmente a conciencia y sentir lo que estamos viviendo. Parte de la inspiración de la letra nace de la frase "estamos desapareciendo", la cual fue grafiteada por una amiga de Fernanda en muchas paredes de España. "Para mi eso fue un gran disparador preguntarnos ¿por qué? Desde mi perspectiva tiene que ver con la forma y ese ritmo que nos ponemos en este mundo".



"Residencia" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y puede disfrutar de su video en la cuenta oficial de YouTube de la artista mendocina. El mismo fue realizado en durante la última etapa de la cuarentena en España, cuando ya había permiso de salir a la calle, bajo la dirección Lud Mônaco y Cayetano González.

"Nos subimos a un auto con Lud y Cayetano y recorrimos diferentes parte de Barcelona, aprovechando locaciones naturales y jugando con la luz de la noche. La canción habla de un viaje interno, que nos gusta decir que es de la noche hacia el día y así reflejó" resume Fernanda y luego confiesa "hoy veo el resultado final y creo que es la única vez que me ha pasado que el video es la canción y la canción es el video, con un mensaje muy unificado".

"Residencia" forma parte de un proyecto colectivo y es el puntapíe inicial de un nuevo disco que se irá presentando en singles. "Este es un inicio de un nuevo sonido que estoy buscando que tiene que ver con la lejanía y con volver a utilizar algunos instrumentos más autóctonos y componer con lo que tengo en casa. Es una nueva identidad sonora" define Alemán.

Letra de "Residencia"

Si no soy yo desaparezco

Si no siento lo que vivo, enloquezco

Me quedo, lo intento.

Me asusta, comienzo.

Tu casa es un país

Ya no podés dormir

Afuera, son de piedra

Adentro, lo que quieras

Ya no podés dormir afuera.

Ya no podés dormir afuera.

Y nos sacaron todos los cuerpos

Y nos dejaron con lo de adentro

No pienso volver

A ver

A ver

A hablar sin saber querer

A volver

A creer

En las cosas porque tienen que ser