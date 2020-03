La toxina botulínica en el tratamiento cosmético

Atrás quedaron las épocas en que el botox era sinónimo de caras paralizadas, estiradas y sin gestos, solo destinado a mujeres de edad avanzada que querían congelar el tiempo en sus rostros. La medicina avanza a grandes pasos y hoy asociamos el botox a la medicina estética preventiva, para mujeres que buscan prevenir las marcas de paso del tiempo.

Hablamos con la dermatóloga Fernanda Guardia, quien nos explicó qué es la toxina botulínica y para qué sirve.

¿Qué es?

Antes que nada debemos saber que Botox, Dysport o Xeomin son marcas de toxina botulínica purificada tipo A. Esto es una neurotoxina que se usa con fines médicos para medicina estética y para tratamiento de enfermedades neurológicas. Provienen de una bacteria que es el Clostridium botulinium.

La concentración que se usa es tan baja que solo produce relajación muscular (no parálisis), ya que bloquea determinadas señales nerviosas en los músculos del rostro, atenuando las líneas de expresión.

Beneficios

No produce efectos permanentes: dura de cuatro a seis meses y puede retocarse cada seis a ocho meses, hasta un año.

No deforma la cara ni la hincha; eso se produce por exceso de relleno y por prótesis.

No produce adicción. No tiene propiedades químicas adictivas, pero como produce muy buenos resultados, los pacientes tienden a repetirlo, ya que en el tiempo disminuye la probabilidad de profundizar las arrugas.

Se ha demostrado científicamente que usado en personas jóvenes, y aplicado preventivamente, evita la formación de arrugas marcadas y produce un efecto más natural mejorando la apariencia de la piel.

Estimula la producción de colágeno, mejora la calidad de la piel, disminuye la apariencia de poros dilatados y la producción de sebo.

En pacientes mayores con arrugas muy marcadas es mucho más difícil que desaparezcan, ya que la piel es como una hoja que por más que la arruguemos cuando la volvemos a estirar queda marcada, pero también se logran buenos resultados.

Procedimiento

- Es un procedimiento rápido y seguro (de 20 a 30 minutos).

- Mínimo dolor, no requiere anestesia.

- Inicio de acción entre tres a siete días, con efecto final a los 15 días. Recién ahí puede evaluarse cómo quedará.

- Una vez que pasa el efecto, la piel no queda flácida ni se notan más las arrugas, por lo contrario. Hay estudios que demuestran que cuando pasa el efecto el paciente se ve y se siente mucho mejor.

- No deja rostros congelados ni sin expresión facial. Todo depende de la dosis que se utiliza y del conocimiento profundo de la anatomía facial, por eso siempre debe ser colocada por expertos capacitados en tratamientos estéticos.

- Da excelentes resultados naturales, suavizando expresiones de enojo y cansancio.

