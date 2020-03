Fede Bal tiene cáncer de intestino

Después de la suspensión de Mentiras inteligentes, la obra que Fede Bal hace en Mar del Plata, comenzaron a circular rumores de que el hijo de Carmen Barbieri padecía alguna enfermedad.

Por eso el propio actor decidió confirmar la triste noticia con un video. “Quería contarles lo que estoy viviendo estos días. Me están escribiendo de todos lados. Hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles algunas cosas. Hace pocos días me hice unos estudios, una colonoscopia y una endoscopia, que habían salido mal. El resultado fue negativo. Me encontraron 10 pólipos que me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino, que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia. Después de eso hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia llegó el sábado a la mañana y dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días”, declaró el también hijo de Santiago Bal, quien falleció el 9 de diciembre pasado.

Además, el mediático de 30 años explicó que decidió cerrar sus redes sociales porque está atravesando “momentos de extrema sensibilidad donde cada cosa que dicen los haters me va a doler mucho más de lo que antes me podía doler”.

Luego, Bal se definió como un “tipo fuerte”, aunque aclaró que en estos momentos necesita estar acompañado de “familia y amistades”.

Por último, el exganador del Bailando por un sueño avisó: “Toda la gente que tenía que saberlo ya los sabe. Los llamé personalmente. A cada uno de mis amigos los puse al tanto de lo que estoy viviendo y de lo que voy a vivir”.