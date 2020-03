Este lunes se celebra la segunda repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020 en el Teatro Griego Frank Romero Day, y Los Palmeras están a cargo del cierre. Pero, una protesta de última hora de las mujeres de la Orquesta Filarmónica de Mendoza (que iba a realizar el show con el grupo de cumbia rosarino) pone en peligro la presentación de la banda.

Un grupo de mujeres -y una minoría de hombres- que forman parte de la orquesta tomó la decisión de no actuar junto a los artistas oriundos de Rosario, porque consideran que reproducen mensajes misóginos y de violencia contra la mujer.

Fue a través de un comunicado que las músicas expresaron que no les es indiferente “ver ciertos títulos en nuestros atriles que cosifican y desprecian a la mujer”. Y agregaron que “les genera un gran malestar tanto estos títulos como el contenido de las letras de este repertorio”.

“Somos un organismo cultural del Estado y como tal, deberíamos acompañar sus políticas que sí son inclusivas, y no las que promueven la violencia y el machismo. Bregamos por contenidos que contemplen y consideren en su discurso a la totalidad de quiénes integramos la orquesta”, continuó el comunicado.

“Es real que no vamos a tocar pero la música no tiene nada que ver con esta decisión. No es el género. No se trata del estilo: es la letra, es abrir la carpeta y que te estén diciendo perra, asesina y sentirte interpelada por eso”, dijo una de las músicas respecto de la decisión que tomaron.

Las entradas para ver a Los Palmeras salieron a la venta un mes atrás y se agotaron en pocas horas; mucho antes que las entradas para ver a Fito Páez, quien se presentó en la noche del lunes luego del acto central: “Sinfonía azul para el vino nuevo”.

Finalmente, de 25 mujeres que forman parte de la Orquesta, se estima que alrededor de 21 no tocarán esta noche con Los Palmeras.