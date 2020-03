Sol Pérez sobre Vendimia: “No tiene nada de malo la denominación ‘Reina’”

Como cada año, la decimosexta edición de la Vendimia Solidaria reunió a empresarios con personalidades de la política y el espectáculo en la finca San Isidro.

Las flamantes Reina y Virreina nacional de la Vendimia, el Gobernador Rodolfo Suarez, su vice Mario Abed, Sergio Massa, José Luis Espert y varios intendentes departamentales fueron algunas de las caras conocidas por los mendocinos que compartieron el cálido mediodía con referentes nacionales y algunas figuras de la pantalla de América TV como Guillermo Andino (quien ofició de locutor del espectáculo), Mariano Iúdica, Pamela David o Sol Pérez, quien en una charla con El Ciudadano aseguró estar “muy contenta” con su nuevo paso por la provincia y su 2020, pero también opinó sobre la celebración máxima de Cuyo.

“Vendimia por primera vez. Uno lo ve por la tele pero no es lo mismo que estar acá, y además esta Vendimia Solidaria me parece muy buena. Todo lo que sea para ayudar, bienvenido sea, y más en Argentina, que día a día crecen las necesidades y la gente que necesita una mano. Entonces que gente que tiene la capacidad económica de ayudar al otro lo haga, es espectacular”, opinó la exchica del clima.

Además, en cuanto a la polémica por la denominación de ‘reina’ y el pedido de algunos para que se les comience a llamar ‘soberana’, Sol Pérez expresó: “Lo importante es desde donde se plantea la elección, si es solamente desde la belleza se puede discutir, pero una mujer bellísima puede tener mucho para dar, ser súper inteligente y tener ganas de ayudar. Lo importante no es el nombre que se le da sino lo que hace después esa persona y desde donde se planta. Me parece que no tiene nada de malo la denominación ‘reina’”.

Por último, la rubia aseguró que el verano “fue muy bueno, aunque en cuanto a la temporada fue más o menos”, y de cara a lo que viene destacó que va a trabajar “con Moria (Casán), que es una genia total y una gran compañera” y que está “haciendo radio al mediodía por tercer año consecutivo”.