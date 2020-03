Quizás en nuestro país cuesta entenderlo porque hace mucho que el servicio militar dejo de ser obligatorio, pero en Corea del Sur, continúa teniendo esta condición y es por eso que no importa si es un coreano común y corriente o una super estrella, todos los varones de dicho país antes de cumplir los 28 años lo deben realizar.

Y la noticia viene porque algunos integrantes de bandas reconocidas a nivel mundial deberán dejar sus grupos durante dos años para alistarse en el ejercito. e trata de los ídolos adolescentes que nacieron en 1992 y que deben cumplir con sus deberes como ciudadanos de dicho país.

Uno de los casos es el de Jin de BTS, quizás el más resonante, porque el tema se hizo popular a nivel mundial y todos los fanáticos esperaban que el gobierno asiático hiciera una excepción debido a la importancia que tiene la banda en todo el planeta. Pero no fue así. Jin cumple sus 28 años en diciembre y es la esta muy cerca de llegar a la fecha limite para ingresar a las fuerzas armadas.El mayor de los siete integrantes aceptó bastante bien la noticia, entiende que tiene que cumplir con ese deber y está dispuesto a irse cuando reciba la notificación.

El caso de la banda EXO es más complicado aún. Si bien la banda no es tan fuerte como BTS, en este grupo son 3 los jóvenes que deben realizar el servicio militar: Che, Baekhyun y Chanyeol. A esto se le suma que ya vivió la partida por este mismo tema de su integrante Xiumin en julio del año pasado.Qué pasará con la banda a partir de noviembre de este año, pocos lo saben.

Un caso al revés

En esta ocasión, el servicio militar unirá a los ex integrantes de Block B, ya que en noviembre de 2019 el ex lider de la banda Zico decidió emprender su camino en solitario, pero ahora tiene que cumplir con sus deber militares al igual que lo harán Kyung y U-Kwon, otros ex integrantes de Block B. Todos estarán juntitos, esta vez no como banda sino en el ejercito