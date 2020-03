La jueza Clara Ruíz Díaz decretó la prisión preventiva para el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y de su hermano Roberto, acusados por uso de documento paraguayo adulterado, según informó la magistrada en conferencia de prensa en Asunción.

Los hermanos Assis Moreira fueron transportados por vehículos policiales hasta la sede de la Agrupación Especializada de la Policía, cuartel donde pasaron la noche del viernes al sábado. El exfutbolista y su hermano habían mostrado sus pasaportes paraguayos adulterados a la Policía de Migraciones al arribar al aeropuerto internacional de Asunción el miércoles.

Los controladores aeroportuarios no se percataron de la irregularidad hasta que pasaron varias horas. Allí fue cuando los investigadores allanaron la habitación en la que se alojaba Ronaldinho, donde se incautaron cédulas de identidad y pasaportes.

El abogado de Ronaldinho, Sergio Queiroz, opinó que era desmedido esposar a los detenidos para trasladarlos a una audiencia, aunque ese procedimiento es común en Paraguay. “Es absurdo. Ellos no presentan ningún riesgo de agresión o de fuga a las autoridades policiales” al ser conducidos para una simple audiencia, afirmó en declaraciones a The Associated Press.

Esta “humillación", agregó Queiroz, “infringe los derechos Humanos de ambos detenidos y las autoridades “están haciendo un circo para poder utilizar su imagen políticamente. El abogado agregó que su equipo legal presentó un recurso para obtener la liberación del exfutbolista y su hermano.