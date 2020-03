Municipios afectados por restricciones en el Presupuesto 2020 para obra pública

Todos esperan que llegue el próximo martes para que la Provincia tenga finalmente el Presupuesto del primer año de gobierno de Rodolfo Suarez, muchos para que los dejen de señalar por ser responsables de que no se puedan concretar metas de obra pública y otros para ver cómo reacomodan los dineros públicos que contiene el Presupuesto que tiene una pauta general de gastos de $175.134 millones. Los primeros aseguran que hay plata para administrar y para obra pública, los segundos ya hablan de importantes recortes, sobre todo la postergación de obras que esperan por décadas, como la de Cruz de Piedra Gran Mendoza, emprendimiento de energía eléctrica solicitado al unísono por empresas prestatarias del servicio, como por organismos como el Epre y Distrocuyo.

El Ciudadano pudo dialogar con algunos intendentes, en lo que sería la previa al tratamiento final del Presupuesto en el Senado. Esto expresaba la jefa comunal de Santa Rosa, Flor Destéfanis: “Estamos preocupados y ocupados, reuniéndonos analizando todas las opciones que se nos puedan dar de acuerdo al Presupuesto provincial que sancione la próxima semana el Senado, esperando si hay alguna otra propuesta de parte del Gobierno, porque para mí significaría mucho que mi departamento avance en infraestructura. Del mismo modo soy consciente de que la Provincia está muy endeudada, un país endeudado y que hay que tomar responsabilidades frente a esta situación. Mucho menos en estos momentos, cuando la Nación está tratando de renegociar una abultada deuda, la más alta de la historia con el FMI. Por lo que considero que tomar una deuda en dólares sería imprudente, porque iría en contra de los intereses de los mendocinos”.

“El plan de obras de San Carlos deberá esperar”

Analítico y molesto se mostró el jefe departamental sancarlino, Rolando Scanio, por todo lo que está sucediendo en la Legislatura y dijo: “El departamento San Carlos estaba sujeto al endeudamiento que tomara la Provincia, si la Legislatura se lo autorizaba, para concretar un plan de obras que nos hemos fijado como metas de gobierno. Era algo que todos sabíamos que se necesitaba, que ambas cámaras legislativas se pusieran de acuerdo, para que los municipios tuviéramos un plan equitativo de obras. Por eso espero que el Senado tenga un criterio distinto que Diputados para que los municipios, en particular San Carlos, tengamos esta herramienta financiera para obra pública, que tanto necesitamos”.

“Tunuyán no se reunió con otros intendentes, ni habló con la provincia”

Por su parte, Martín Aveiro sostuvo: “No me he reunido con ningún intendente de mi partido y desconozco si alguno de ellos se reunió con el Gobierno provincial. También le digo que la Municipalidad de Tunuyán en ningún momento fue consultada por obras. Las que presentamos, que son tres, están programadas desde el año 2015, con el primer endeudamiento que se le dio a (Alfredo) Cornejo. Me hubiese gustado que me llamen y hablen de las obras de mi departamento. Me fui enterando por redes sociales y medios gráficos, jamás me convocaron para hablar y acordar. De todas maneras, este Presupuesto tiene deuda para tomar por financiamientos aprobados con anterioridad, inclusive mucho más que el del año pasado (2019). Quiero que salga muy bien la gestión de Rodolfo Suarez, él sabe que cuenta con $10.000 millones con el Presupuesto que sale la semana que viene, es decir, que hay plata para hacer obras todo el año, de hecho les debería sobrar porque el año para ejecutar cada vez se acorta más”.

El Ejecutivo provincial deberá informar recortes a ministerios

El Ministro de Economía, Enrique Vaquié, ante la pregunta sobre, cómo quedaría el Presupuesto si el Senado lo aprueba como viene de Diputados, dijo: “En la práctica hay $6.500 millones menos, de lo que estaba previsto, porque lo que no se autoriza para tomar financiamiento para pagar deuda vieja, lo que llamó roll over para que el stock de deuda siga igual, ese monto se debe sacar de la caja de la recaudación impositiva, entonces como hay que sacarlos de ahí, sin dudas el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, la semana que viene, si el Presupuesto se confirma como salió de la Cámara de Diputados, nos deberá decir a los ministros qué gastos se recortan por esos $6.500 millones que constituía el roll over de la deuda”.

–¿Qué áreas se verían afectadas?

–Los ministerios que más se verán afectados serán Obras Públicas y Economía, porque son los gastos más blandos del Estado. Los sueldos de policías y equipamiento policial; sueldos de médicos, enfermeros e insumos hospitalarios, docentes y todas las cosas de gastos fijos que tienen que ver con servicios sociales básicos de la población se tienen que mantener, es decir, que todo eso no puede ser recortado.

–En el caso de su cartera, ¿cuál es su preocupación inmediata?

–Destaco, por ejemplo, que no tendremos todos los fondos para combatir la lobesia botrana. Con todo lo que eso implica en la titánica lucha que el sector vitivinícola sostiene contra esa plaga desde hace varios años. Por el lado de obras, debo destacar una muy solicitada y esperada por el sector eléctrico de la provincia desde hacen 30 años. Sin lugar a dudas, Cruz de Piedra Gran Mendoza es para las empresas prestatarias del servicio, como para el EPRE y Distrocuyo es una obra central de distribución media que fue incluida en el pedido de presupuesto, la que seguramente será una de las obras que sufrirán el recorte en el reacomodamiento que deberá hacer el Gobierno con el Presupuesto”.