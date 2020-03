Este viernes por la tarde se confirmó un nuevo caso de coronavirus en Argentina y con este suman 8 en total. Desde el Ministerio de Salud confirmaron seis nuevos casos importados de COVID-19.

Con este panorama y teniendo en cuenta la preocupación que generó la información a nivel mundial, muchas personas han optado por tomar precauciones para prevenir la enfermedad. Ante esto, los sitios de compras online se han visto colapsados por las demandas de diferentes kit médicos, barbijos y demás elementos para protegerse.

Debido a esto en varias plataformas online se ha generado un "mercado negro" de compras con precios exorbitantes en productos que no solo no lo valen sino que no son necesarios para la utilización de aquellas personas que no están infectadas con el virus.

Coronavirus: el negocio detrás de la enfermedad

En sitios como Mercado Libre crecieron las búsquedas de manera considerable por "barbijos", "ozonizador de aire que previene el coronavirus", "coronavirus" y "vitaminas que previenen el coronavirus". Desde la empresa, uno de sus voceros manifestó que "las publicaciones de barbijos o elementos afines que garanticen prevenir, aliviar o curar el coronavirus son contrarias a nuestros términos y condiciones, por cuanto confluyen a diseminar información de engañosa no avalada por la Organización Mundial de la Salud y crean una sensación de urgencia".

Más de diez páginas responden a la búsqueda de "coronavirus". Muchos usuarios denuncian sobre los altos precios que se piden para adquirir estos productos. Por otro lado, desde el Ministerio de Salud distintos especialistas recomiendan no comprar estos elementos teniendo en cuenta que "sólo se utilizan barbijos para el contacto con personas infectadas (o con sospecha de infección). Las personas que caminan por la calle no deberían usarlos porque no sirven para nada".

"Todo lo demás es mentira, fantasía y engaño: negocios", afirmó un profesional sobre el tema.

Por eso, indicaron que las políticas a adoptar implicarán, entre otras, la "moderación de publicaciones en el sitio y recomendación a los vendedores de no continuar publicando productos con referencia al coronavirus en el futuro, para evitar penalidades".

En cambio, agregaron, las publicaciones de barbijos (neutros) sin dichas referencias "podrán permanecer en el sitio".

Los productos

Cómo prevenir el virus

1. Lavarse las manos con frecuencia

El primer consejo es lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol, con lo que se destruiría el virus. Por otro lado, también evitar tocarse las vías respiratorias y la cara en caso de haber estado en contacto con objetos en lugares públicos (micros, taxis, etc).

2. Cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar

Estas medidas de higiene respiratoria son el segundo consejo recomendado por la OMS para evitar la propagación de gérmenes y virus. Debe taparse siempre la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o con un pañuelo de papel que se descarta inmediatamente después de utilizarlo. Además, se recomienda lavarse las manos tras toser o estornudar con las indicaciones anteriores para evitar contaminar objetos o personas con los que se tenga contacto.

3. Solicitar atención médica a tiempo

Esta recomendación va dirigida especialmente en las personas que hayan viajado recientemente a una zona en la que se haya notificado la presencia del nuevo coronavirus o han tenido contacto cercano con alguna persona que lo haya hecho. Las personas con síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar deben solicitar atención médica lo antes posible. Se trata de síntomas que podrían esconder una infección respiratoria u otra afección grave que incluye el Covid-19.

4. Ante síntomas respiratorios leves y sin antecedentes de viajes a lugares infectados o contacto con alguna persona que pueda haber estado en contacto con el virus se debe practicar cuidadosamente la higiene respiratoria y de manos indicada. Además, se recomienda permanecer en el domicilio hasta la recuperación.

5. Medidas generales de higiene

Después de tocar animales o productos provenientes de éstos se recomienda evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos. Hay que evitar el contacto con animales enfermos o productos animales en mal estado. El contacto con animales como gatos y perros callejeros, roedores, aves, murciélagos, etc debe evitarse “estrictamente”, así como el contacto con desechos o fluidos de animales posiblemente contaminados que se encuentren en el suelo o en otro lugar.

6. Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados

La manipulación de carne cruda, leche y órganos de animales debe hacerse con mucho cuidado. La recomendación tiene el fin de evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos. La cocción adecuada destruye al virus.

7. Evitar tocarse ojos, nariz y boca

Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas y por ello se recomienda no tocarse los ojos, la nariz o la boca si no se han desinfectado anteriormente. De esta forma se evita transferir el virus desde la propia superficie a las vías respiratorias.