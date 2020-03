Heinze anunció que no seguirá en Velez Sarsfield

En el mejor momento de su gestión y con la posibilidad de subirse al podio final de la Superliga, Gabriel Heinze anunció que el próximo lunes ante Unión en Santa Fe será su último partido como entrenador de Vélez.

"El día lunes va a ser mi último partido frente a esta institución. Este club se lleva un pedacito de mi corazón. Vélez me dio mucho más de lo que yo pude darle. Por eso se termina este ciclo que voy a llevar conmigo. Le doy gracias a toda la gente del club", aseguró.

En conferencia de prensa, el "Gringo" sorprendió a todos los presentes al confirmar su alejamiento, luego de un proceso en el que asumió en diciembre de 2017 comprometido con la permanencia en Primera y, priorizando a los jugadores de las Inferiores del club, formó un gran equipo, que actualmente está en segunda ronda de la Copa Sudamericana y con la ilusión de la Copa de la Superliga.

"A los jugadores todavía no les pude decir nada, no me salieron palabras. Sí los miré a los ojos", confesó, entre lágrimas, el entrenador de 41 años.

Vélez, que el miércoles perdió frente a Godoy Cruz y Heinze suspendió su conferencia de prensa, está tercero con una diferencia de gol clara a su favor, y en caso de ganar en Santa Fe difícilmente se le escape ese lugar.

"Uno va a hacer todo lo posible para ganar en Santa Fe y dejar posicionalmente a la institución ahí arriba. De no darse el resultado nada va a tapar todo lo importante y lindo que vivimos en este torneo; pero vamos a hacer todo lo posible por conseguir el triunfo", remarcó.

El "Fortín" fue la tercera experiencia como entrenador de Heinze, después de Godoy Cruz (apenas 10 partidos) y Argentinos Juniors, donde fue campeón de la Primera Nacional en la temporada 2016/17.

En estos casi dos años y medio al frente de Vélez, el "Gringo" dirigió 69 partidos, con 30 triunfos, 22 empates y 17 derrotas, una efectividad de 54,10 por ciento.

Es el decimoquinto entrenador que deja su cargo en la actual Superliga de fútbol y seguramente tendrá ofertas dada la capacidad que demostró para conducir equipos, principalmente con juveniles del club.