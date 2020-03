Evo Morales: "Vamos a recuperar lo que perdimos en el golpe de Estado"

Con la intención de reunirse con una numerosa cantidad de bolivianos, residentes en Mendoza, Evo Morales llegó a la provincia este viernes, alrededor de las 9.30. En total, la visita durará dos días.

Durante la mañana, el político dio una conferencia de prensa en el hotel Intercontinental; al mediodía visitó la Universidad Nacional de Cuyo, donde fue destacado como "visitante ilustre" por la carrera de Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por último, el sábado se reunirá con sindicatos y organizaciones sociales, y también con intendentes peronistas de la provincia.

"Estamos convencidos que el próximo 3 de mayo vamos a recuperar lo que hemos perdido el 10 de noviembre", aseguró con convicción durante su discurso en el hotel.

Además, hizo especial hincapié en los valores indígenas aymara: Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella, que significa "no robar", "no mentir" ni "ser flojo", para cuestionar la acusación de supuesto fraude en las elecciones. "La derecha nos acusa de que hicimos fraude. La derecha solo puede ser gobierno por seis meses y se encienden las luces de alerta. Por ejemplo no tienen argumento jurídico para inhabilitarme como candidato a senador. Le tienen miedo al pueblo", reflexionó Morales.

Y enfatizó: "Hemos demostrado que es posible otra Bolivia sin el sistema capitalista. Lamentablemente la derecha es apoyada por la política norteamericana, pero el 3 de mayo vamos a recuperar lo que perdimos en el golpe de Estado. Las nuevas generaciones se están dando cuenta lo que es vivir en una dictadura y eso los invita a una reflexión para proyectar esperanza".

Habló también sobre la Vendimia y aprovechó para saludar a "todos mis hermanos bolivianos que viven en Mendoza. Me informan que más del 60% son productores de uva y otros productos agropecuarios que hacen un aporte importante para la economía de la provincia". Fue invitado a participar del desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) previo al comienzo del Carrusel, pero no asistirá por problemas para coordinar sus actividades.

Desde la agrupación Bolivianos Unidos, manifestaron que el expresidente no visita la provincia para reunir votos, sino para ponerse en contacto con los habitantes, escuchar sus necesidades y preocupaciones, surgidas "después del golpe". "Somos 500 mil los bolivianos que vivimos en la región de Cuyo y una gran parte está en Mendoza", remarcó Rodolfo Martínez, representante de la entidad, además de estimar que serán aproximadamente 7.000 los bolivianos que acompañen a Evo en el Club Social Rodeo del Medio el sábado.