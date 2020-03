Pichetto sobre su expulsión del PJ: "Es una estupidez, yo ya me había ido"

El ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró hoy que es "una estupidez" el anuncio que hizo el presidente del PJ de Río Negro, Martín Soria, de que será expulsado del sello, ya que afirmó que ya se "había ido".

"No es significativo, me expulsan de un lugar de donde yo ya me había ido. Hay en esto un aspecto stalinista, prácticas stalinistas de purga para tratar de dar ejemplaridad", sostuvo el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-6-10-14-52-para-julian-dominguez-el-paro-del-campo-es-inapropiado

En diálogo con Radio Continental, el ex legislador nacional advirtió que "esas prácticas son peligrosas porque lo pueden trasladar a la sociedad".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-5-10-46-3-de-vido-tras-ser-liberado-no-soy-oficialista-porque-tengo-diferencias-en-el-tema-economico

"Hacen purgas y yo ya me había ido, es una estupidez. No es importante lo que paso en el Congreso del Partido Justicialista", añadió Pichetto, acerca del encuentro del órgano partidario que se llevó a cabo en el club Ferrocarril Oeste del barrio porteño de Caballito.

Consultado sobre si se sentía un traidor al PJ, el rionegrino lo negó y recordó que pasó toda su vida en el peronismo ocupando cargos, siendo autoridad partidaria y acompañando a todos los presidentes: "Para nada, ese es un concepto estúpido, viejo. En la política además no se utiliza esa palabra, es una palabra que carece de inteligencia de parte del que la emite".