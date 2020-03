Luz Martina Mercol: "Mi actitud siempre fue la de querer trabajar"

Quizás podría definirse su experiencia y trabajo como Virreina Nacional de la Vendimia 2019 a través de uno de sus nombres: Luz. Eso fue lo que trató de llevar a los más necesitados de la provincia y en particular a los de su departamento. Siempre se sintió "una más del equipo", asegura, y podemos agregar que cultivó el perfil bajo.

Luz Martina es decidida, serena y bien preparada. En la entrevista recuerda que "para evitar todo tipo de nostalgia posterior” siempre se planteó que “esta experiencia dura un año y nada más", aunque asegura que le encantaría seguir colaborando.

"Fue un año hermoso, lleno de experiencias que me sirvieron para crecer muchísimo", comenzó diciendo la joven lavallina, y agregó: "Conocí a muchas personas, fui dejando atrás la inocencia de la adolescencia y aprendí que hay gente que sí y gente que no". Y remarca que para ella ha sido una experiencia inmensa.

La representante del distrito La Palmera cuenta que "desde una coordinadora hasta el Gobernador nos han tratado con mucho respeto, y entre todos hemos trabajado codo a codo para representar de la mejor manera a la provincia". Luego señaló con autoridad: "Mi actitud siempre fue la de querer trabajar y no figurar".

En cuanto a cómo se involucró en las diversas tareas en las que participó, aseguró: "Soy consciente de que representaba a la provincia, aunque siempre traté de ayudar a mi departamento a través de fundaciones". Y luego recuerda que ayudó “a un jardín maternal. Hicimos una obra de teatro para conseguir fondos y poder equipar al jardín, que es muy precario”.

Luz se las ingenió para cumplir con sus labores de Virreina y continuar con su vida académica, por eso se siente "muy orgullosa de alcanzar las metas" que se propuso como estudiante de Psicología de la Universidad de Mendoza. "Siempre fui muy responsable con las cosas que quiero", asegura, y agrega que le gustaría abordar el trabajo sistémico dentro de su carrera, que incluye un abordaje más grupal y no tan personal.

Aunque vive en Ciudad desde que estudia –porque se le hacía muy tarde para volver a Lavalle–, no se olvida de las necesidades de su tierra. Recuerda que apenas fue electa pidió una ambulancia, y esa necesidad sigue existiendo en el secano. Hija de productores vitivinícolas, cuenta que "en La Palmera no hay salitas de salud", aunque advierte que una de las cosas que aprendió este año es que “todo lleva su tiempo; no es que pedís y aparece".

La mujer

"Sinceramente, estoy muy orgullosa de haber nacido en la época en que nací; me da mucha emoción pensar que cuando sea madre le puedo llegar a contar a mis hijos que vivimos una lucha tan grande como la que estamos compartiendo".

Luz también brindó su opinión sobre el feminismo y el rol de la mujer actual. "Desde mi experiencia puedo contarte que vengo de una familia de pueblo, un lugar muy conservador, muy machista, muy patriarcal, muy jerárquico… Ahora me encuentro en una ciudad donde todo es diferente y creo que todavía necesitamos lograr más cambios".

La sociedad

En cuanto a las problemáticas sociales que afectan a Mendoza, recuerda –por ejemplo– lo que sucedió a fines de 2019 con la ley 7.722 y las diversas marchas en contra de su modificación. Al respecto asegura: "En lo que va de mi corta vida, es la primera vez que veo una causa con tanta fuerza y me da mucho orgullo haber sido parte". Y continuó: “Si bien me informé y puedo hablar de los fundamentos teóricos por estudiar lo que es el cianuro o el mercurio, cómo hago para explicar que a mi papá le hace falta el agua para regar una finca. El agua se cuida y se defiende", sentenció.

La desigualdad y la falta de empatía son otros de los temas que más le preocupan, igual que la conciencia social y de género. Por eso le da “mucha impotencia que no tengan el mismo tratamiento esos temas que otros”.