El Presupuesto avanza pero sin autorización para endeudarse

La reunión ampliada de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado provincial, recibió oficialmente el expediente que contiene la media sanción que le dio la Cámara de Diputados a la Ley de Presupuesto 2020. El cónclave fue de trámite ligero, donde solo se oficializó un despacho en mayoría que confeccionó el Frente Cambia Mendoza, en el que se insiste con el pedido de endeudamiento solicitado por Rodolfo Suarez por US$ 221 millones y se agrega el pedido de roll over permanente.

No sorprendió la presentación del oficialismo con propio despacho, ante una oposición, sobre todo del justicialismo, que mostró postura inmodificable. Por eso, todo indicaría que el próximo martes 10 la Cámara alta aprobaría la Ley de Presupuesto Provincial, tal cual fue girada desde Diputados.

Muchos observadores de la actividad legislativa consideran que los senadores peronistas se han abroquelado aún más en su negativa a darle roll over y endeudamiento a la administración de Suarez. Nada indicaría que esto podría cambiar hasta la próxima semana, la comunicación permanente entre ese bloque y la Casa Rosada, le cierra definitivamente la oportunidades al Gobierno provincial.

El Ciudadano habló con el senador Adolfo Bermejo (PJ), quien ante la pregunta sobre el contenido del despacho de comisión elaborado por Cambia Mendoza, dijo: “El roll over permanente es cuando el Gobernador de la provincia no necesita más de la Legislatura para refinanciar deuda. Algo que históricamente se ha pedido año a año y por eso nosotros consideramos que debería seguir de esta manera, porque es algo saludable para la democracia, la transparencia y la ética. Sin embargo el oficialismo está solicitando un roll over indefinido, donde deberíamos autorizar permanentemente refinanciar deuda sin necesidad de pedir autorización de esta Legislatura. Por supuesto que no lo compartimos y es algo que no estamos dispuestos a votar”.

Al preguntarle su sensación del tratamiento que se le daría el próximo martes a la ley, respondió: “Si me pide la impresión, es que se terminará aprobando el Presupuesto como viene, con la media sanción de Diputados. Si el oficialismo insiste con endeudamiento en dólares, tendrá que acordarlo la Provincia con la Nación, ya que en su momento el ministro de economía de la Nación expresó que no era conveniente que las provincias tomaran deuda en dólares. La Provincia todavía debe US$ 500 millones que tomó (Alfredo) Cornejo. Solo se están pagando intereses y de ese capital no se ha devuelto absolutamente nada. Entonces desde el justicialismo entendemos que sobreendeudar a la Provincia no es saludable, pero después del tratamiento del Presupuesto, alguna obra en particular el Gobierno provincial entiende que es indispensable para Mendoza y lo acuerda con la Nación. Nosotros en ese caso acompañaremos”.

Finalmente el legislador justicialista, con álgida postura reflexionó; “Parece que se piensa solamente en las dificultades que tiene la Provincia, pero de las necesidades de los departamentos nadie habla. En épocas de crisis la primera recaudación que cae es la de los municipios, porque prestan un servicio que no se corta, como la recolección de residuos, limpieza, alumbrado público y otras responsabilidades que tienen hoy los intendentes. Sin embargo, hoy a ese punto no existe una mirada atenta a las obras que necesitan los municipios”.

Insistencia por endeudamiento de US$ 221 millones

Para el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Diego Costarelli (UCR-FCM), “la oposición no ha reaccionado bien al pedido de roll over permanente, sin embargo nosotros consideramos que la Provincia lo necesita, porque es necesario que se diga y explique que no es una deuda contraída por un gobierno radical o uno peronista, es una deuda de viejo arrastre. Hay muchas provincias que la refinanciación está de forma automática, donde esa deuda, sea cual fuese la situación de la macro o microeconomía, es otorgada, por eso estamos planteando el roll over permanente, porque es algo serio que nosotros estamos presentando, dejándole claro a la sociedad que no es una deuda contraída por nosotros, ni siquiera por el gobierno de Francisco Pérez, es decir, que queremos que los vencimientos del año se sometan a roll over automático”.

Cuando se le consultó si insistirán el martes con el despacho de mayoría, ante la cerrada negativa de la oposición, respondió: “Como nos asiste la potestad, colocaremos a consideración la media sanción que viene de Diputados y acompañaremos con este despacho de mayoría, es decir, que optamos con insistir en el pedido de deuda por US$ 221 millones y el roll over permanente. Aún así considero, mirando la postura que tiene la oposición en todo este debate, que no aprobarán los dos puntos que figuran en el despacho de mayoría”.