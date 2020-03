Desayuno Real: el gran evento social

Este jueves por la mañana se desarrolló el Desayuno Real en la Bodega Chandon, en donde reinas e intendentes de cada departamento mendocino compartieron un momento en común, en la previa de los festejos vendimiales.

Jorge Magnaghi, director de Medios del Grupo Cooperativa, destacó: “Hubo mucha gente y eso demuestra lo lindo que ha sido este evento, lo lindo que la gente lo pasa, estamos súper contentos".

“La idea es que sea un evento social, cultural, no buscamos ni quisimos buscar que fuera un evento político ni partidario. Invitamos a todos los colores políticos porque son actores importantes de la provincia. Creemos que todos, desde su lugar, trabajan para Mendoza. Por eso invitamos a todos los actores sociales, no sólo el empresario vitivinícola es actor importante, sino todos los actores, que antes se denominaban las fuerzas vivas de la provincia, porque realmente y, no menor, con este sol que hoy nos tocó, se demuestra lo que el mendocino pudo lograr en este oasis, cualquiera sea el rubro al que se dedica." expresó.

A la hora de detallar cómo es la organización del evento y desde hace cuánto se realiza, Magnaghi dijo: “Todos los años la organización de este evento ha estado a cargo de un grupo de mujeres que forman Conecta y ellas han ido proponiendo la dinámica. En un principio, empezó como un desayuno, luego que el intendente sirva ese desayuno y le hemos agregado este año que cada municipio se comprometa a algo, como una promesa vendimial."

“Cada intendente que sirvió el desayuno, de una forma ilustrativa hicimos un racimo de uva gigante y cada intendente ponía su compromiso para este año, y evaluaremos qué frutos dio el año que viene. Esperemos que lo cumplan y ahí veremos qué municipio le puso ganas a ese compromiso” cerró.