María Laura Micames: "Es un ciclo cumplido"

A días de transformarse en Reina Mandato Cumplido, Laura (como prefiere que la llamen) se va despidiendo de esta "maravillosa experiencia" con sensaciones ambiguas. Por un lado, asegura que va a extrañar algunas vivencias, y por el otro siente que “es un ciclo cumplido".

La corona nacional fue tan importante en su vida que hasta le modificó sus planes a futuro. Cuando se coronó estudiaba trabajo social, carrera que abandonó y encontró su vocación en Enología e Industria de los Alimentos en su San Carlos natal. "La Vendimia influyó en el cambio", asegura la soberana.

Laura es simpatía, sinceridad, inteligencia y coraje. No le teme al qué dirán y más de una vez fue políticamente incorrecta. Aun cuando un funcionario de la Municipalidad le sugirió que "no publicara en sus redes sociales fotos cuando sale a bailar y que le bajara el tenor a su defensa de la ley 7.722".

Entre las cosas que destaca de su año como Reina Nacional de la Vendimia, lo primero que menciona la sancarlina son "los viajes, conocí muchos lugares de nuestro país, como Córdoba, Buenos Aires y Jujuy", provincia que la encantó, y recuerda con mucha alegría su participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Lala, como le dicen en su entorno, asegura que le hubiese gustado que les “dieran más importancia desde el Gobierno provincial", y señala que quizás la "justificación es que fue un año electoral y de crisis económica".

Pero no deja de reconocer que se quedó con las ganas de que la invitaran a participar en más eventos relacionados con la vitivinicultura, una crítica que también traslada al sector privado, como por ejemplo las bodegas:

"Ni una nos invitó en todo el año", asegura, y con el rostro lleno de desilusión pero sin resentimiento alguno, cuenta que "muchas veces" se sintió "una figura decorativa".

Reina de la Solidaridad

Por otro lado, la Reina aprovechó la importancia de su investidura para realizar acciones solidarias. Las salidas en la camioneta de su papá con la familia completa y cargada de donaciones eran frecuentes. Un lugar que dejo una huella afectiva en Laura es el Hogar Santa Marta, donde donó toda la ropa de su querido abuelo.

En esa visita la soberana entabló una relación de amistad y solidaridad con el encargado del lugar, quién la invitó en otras ocasiones y ella siempre fue.

La bella joven de dulce mirada es también madrina de un merendero en La Consulta, y recuerda con una emoción que manifiesta en lágrimas, que comienzan a cristalizar su mirada visitas a escuelas rurales y comedores.

Cuenta que en una visita a un comedor en Ugarteche les preguntó a los niños si alguno cosechaba, y la respuesta la dejó impresionada. "Todos levantaron la mano, son muy chicos y todos ayudaban a la familia en esa tarea cuando no iban a la escuela... me partió el alma", recuerda al borde del llanto. También señaló: “Los chicos me decían que nunca habían visto una reina, y me hicieron racimos de uva con algodón y un montón de cartelitos".

La mujer

No titubea a la hora de responder y no le teme a comprometerse con lo que dice cuando señala que se sintió “cosificada por la gente, sobre todo a la hora de la elección", y sentenció: "Nosotras nos capacitamos un montón para representar a nuestro departamento y la provincia, pero después te evalúan por si sos rubia o morocha, narigona, alta o baja y esas cosas".

Cuando la charla nos fue llevando al rol de la mujer actual y la conquista de derechos, la joven sancarlina aseguró: "Hoy las mujeres estamos empoderadas y decididas a hacer respetar nuestros derechos". Y luego reflexionó: "Todavía faltan muchos derechos por conquistar, pero creo que vamos a ir ganándolos".

Acerca de los derechos que todavía están en deuda, Laura cuenta una experiencia reciente en el ámbito laboral. "El otro día fuimos de visita a una empresa que tiene 150 empleados, en la que había solo cuatro mujeres y ninguna en puestos jerárquicos", señaló.

Sin embargo, a la hora de hablar de feminismo, la soberana confiesa que no comparte todo lo que se plantea y que no es “una extremista”, aunque se considera “feminista".