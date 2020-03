Giuliana de San Martín tiene como objetivo "revalorizar el trabajo de la viña"

Giuliana, la soberana de San Martín es profesora de Matemática y está estudiando la licenciatura de Enseñanza en su especialidad. La conocimos el día en que cumplía 25 años, cuando en la Fiesta departamental representó a Palmira, el mismo lugar en el que ha vivido siempre junto a sus padres y su hermano más grande, que se encuentra fuera del país por cuestiones laborales y a quien extraña porque siempre han sido muy compañeros, hasta para la práctica de deporte.

“Por suerte, la tecnología nos permite hablar todos los días”, dice, y así le da paso a rescatar recuerdos de su infancia, de ‘juntadas’ y cumpleaños familiares: “Somos muchos y muy unidos, por lo que cualquier ocasión era buena para compartir en familia”. Y en cada uno de esos momento aparece una frase que su mamá les dice siempre. "'Disfruten cada momento', le escucho a mi mamá decir eso desde que soy chiquita”, afirma Giuliana, quien trabaja en degustaciones desde hace muchos años y prepara alumnos de primaria, secundaria y para el ingreso a la facultad, haciendo muchas actividades al día pero sin olvidarse de disfrutar cada cosa.

Reina Giuliana

Vendimia mágica del encuentro fue el nombre de la Fiesta departamental en la que la profe se quedó con la corona, y fue también la culminación de una serie de eventos vendimiales federalizados. “Este año se descentralizaron los festejos vendimiales del departamento: en Montecaseros se hizo un gran festejo de los distritos para que todos tuviéramos la misma fiesta distrital, la Bendición de los Frutos se hizo en Alto Salvador y la fiesta departamental en Palmira”, explica la soberana sanmartiniana, y adelanta que está previsto que el año próximo sean otros tres distritos los anfitriones de las actividades.

“La Fiesta fue muy alegre, muy emocionante, con momentos para sentirse identificado… Hubo un homenaje al General San Martín muy emotivo y yo la viví muy tranquila, la disfruté muchísimo”, asegura Giuliana, y cuenta que tiene dos antecesoras reinas en su familia y que ahora “es el momento” para portar los atributos reales, ya que fueron a buscarla en años anteriores pero no se sentía preparada ni capacitada para hacerlo.

“Sentía que era muy chica para aprender y para asimilar todo lo que significa representar a mi pueblo, pero hoy tengo la edad y la capacidad para entender lo que necesita mi departamento y su gente”, reflexiona.

Arte

Giuli practicó patinaje artístico durante siete años, incluso llegó a integrar la Selección mendocina de patinaje artístico, y aunque hoy no pueda continuar con esa práctica, le dejó un amor inmenso no solo por la música, sino también por la expresión corporal. “Con las manualidades y las artes plásticas no soy buena, pero admiro muchísimo a la gente que sí lo es y disfruto mucho al observarlo. Y con la música me pasa que al tener una vida bastante activa, siempre me ayuda a relajar y a poner los pies sobre la tierra después de un día largo”, cuenta, y agrega que además disfruta cocinar y experimentar con comidas y maridajes.

Redes sociales reales

La reina de San Martín se ha planteado tres objetivos en lo personal: “Aportar a la educación, promover la empatía y revalorizar el trabajo de la viña”.

Explica también que es usuaria de Facebook e Instagram, aunque reconoce que “no le presta mucha atención a las redes si está haciendo algo más importante”.

En cuanto a las ventajas que brindan estas nuevas herramientas, no duda al decir que facilitan la comunicación con quienes están lejos y dan la posibilidad de expresarse y llegar a muchas personas con esa opinión, aunque reniega de quienes las usan para mostrarse como no son en realidad. Mientras sus redes se llenan de saludos de cumpleaños, recuerda que la última publicación que hizo fue un video sobre la Fiesta en la que fue electa, pero confiesa que aún no ha tenido tiempo para agradecer a todos aquellos que la apoyaron en esta aventura.

La mujer

“Una mujer que admiro es Adriana, mi mamá, porque le pone una actitud positiva a todo. Para ella no hay problema en que no tenga algo bueno. Es una persona que ha pasado momentos difíciles con una enfermedad cardíaca y desde que éramos muy chicos con mi hermano la hemos visto llegar con su mejor humor al hospital, saludando a todos incluso cuando todos le decían que sus posibilidades de sobrevivir eran muy pocas. Ni los médicos entendían su actitud tan positiva…”, dice, y agrega: “Por eso la admiro, porque puede con todo, y por todo lo que me ha enseñado siempre es que disfruto tanto este momento, esta charla o sentarme a tomar un mate”.

Y refiriéndose a las mujeres, Giuliana reconoce que no cree en los roles establecidos para hombres y mujeres, sino que cada uno puede hacer hoy lo que le apasione. En materia de derechos, celebra que “se acorte la brecha salarial entre hombres y mujeres que desempeñan la misma actividad, y cree que el papel fundamental de una reina de la Vendimia es “representar lo social y cultural de su lugar, además de ser nexo entre la gente y las autoridades”.

La sociedad

La soberana de San Martín reconoce que la falta de algunos valores es la raíz de la violencia. “Me preocupa mucho la falta de respeto en todos los ámbitos de la vida, incluso dentro de las parejas. Creo que hay más violencia en la sociedad porque desapareció el respeto por el otro”, reflexiona, y cuenta que proyecta empezar a sumar a su comunidad desde lo que sabe hacer, educar.

Por eso, apenas terminen los actos centrales de la Vendimia, comenzará con un taller de Matemáticas en el Centro Integrador Comunitario de Palmira, para los niños que necesiten apoyo escolar y no puedan pagar un profesor particular.

“Es algo que voy a hacer ad honórem”, explica, y aprovecha para invitar “a profes de otras materias, ya que si se quieren sumar serán bienvenidos”.

Pregunta directa

—¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

—Sí. Me discriminaron y mucho… En la primaria era muy alta y practicaba patín por lo que estaba muy desarrollada, caminaba muy derecha, además era rubia y alta. Me discriminaron mucho por ser linda y llegué a no querer ir más a la escuela, quería teñirme el pelo de morocha, estar en un lugar donde no les importara si estaba o no estaba ahí. No entiendo y me parece totalmente injusto e innecesario que se discrimine a alguien porque es diferente.