Denuncia gremial contra un funcionario por presunto maltrato hacia el personal

Dirigentes del gremio SITEA se presentaron ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, para denunciar al Director de Contrataciones del Ministerio de Hacienda, Roberto Reta.

Los dirigentes gremiales estatales estuvieron junto asesores jurídicos y expusieron ante los legisladores documentación y testimonios de lo que consideran violencia laboral y defraudación al Estado, que según ellos, “habría incurrido el funcionario aludido”.

Por su parte, los diputados que integran Derechos y Garantías solicitaron informes inmediatos y ya estarían programando la presencia del Ministro de Hacienda Lisandro Nieri en esa comisión legislativa. Aseguraron que solo quieren que los empleados de esa área de gobierno, recuperen la estabilidad psíquica y laboral, tras los hechos denunciados.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-3-17-58-44-importante-corte-de-transito-y-desvio-en-ruta-panamericana

El Ciudadano estuvo allí, junto a otro medios y esto expresó el secretario general de SITEA, Víctor Dagfal: “Los hechos que denunciamos se habrían producido en una dependencia del Ministerio de Hacienda, específicamente la ex Dirección de Compras y Suministros, ahora Dirección de Contrataciones, cuyo titular es Roberto Reta”.

“La denuncia encierra maltrato hacia los trabajadores de la repartición, además de malversación de fondos públicos. Sobre el primer tema tenemos compañeros que han sido afectados gravemente en su salud y en su salario. Este hombre manejaría a su antojo los estímulos de los compañeros, los castiga y les quita su mayor dedicación, solamente –en muchos de los casos– por enfermarse”, agregó.

Inmediatamente el dirigente gremial estatal expuso: “La segunda denuncia es porque habría pagado estímulo a personas que les correspondería que se les pague. La ley lo tiene bien pautado, como se lo observamos en una nota presentada ante la entonces ministra de Hacienda María Paula Allasino. La funcionaria inmediatamente formó expediente y lo giró al asesor de gobierno. Lo grave para nosotros es que el asesor de gobierno es socio en un estudio con el denunciado, por lo que su dictamen fue favorable”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-3-14-42-55-inician-capacitaciones-sobre-nuevas-tecnologias-del-petroleo-en-malargue

Al preguntarle si esto no es legal, contestó: “Esto es ilegal, por lo que nos obliga hacerlo público y que iniciemos una denuncia penal, donde habría pagado dos años de más a personas que no les corresponde. Él (Reta) sabía que no podía pagar y sin embargo lo hizo, por lo que habría cometido una grave irregularidad en el Estado".

Finalmente dijo: “Nosotros queremos que sea citado por esta comisión (Derechos y Garantías) y le pidan informes sobre todo lo que venimos a denunciar con documentación en mano. Con testimonios y pruebas de todos los empleados que habrían sido perseguidos, les habría quitado el sueldo y como habría producido sobre ellos violencia laboral. El Estatuto del Empleado Público habla del respeto que los empleados deben guardar hacia los funcionarios y jefes de áreas, algo que se constituye en un ida y vuelta, porque las buenas normas indican respeto de los jefes sobre sus empleados y este señor no está cumpliendo con eso”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-3-7-43-43-fuerte-polemica-politica-por-el-estado-de-abandono-del-sistema-cloacal-del-gran-mendoza

Derechos y garantías podría citar el ministro Nieri

Quien también se expidió ante los medios sobre este tema es el titular de la Comisión de Derechos y Garantías, Carlos Sosa, quien aseguró: “La comisión que presido ha recibido esta denuncia, que prima facie es muy grave, por lo que extremaremos todas las medidas que sean necesarias para dar una respuesta a la misma”.

Cuando se le pidió detalles, acotó: “Comenzaremos por solicitar todos los informes necesarios e incluso no descartamos convocar al Ministro de Hacienda de la Provincia, Lisandro Nieri. Pediremos todo tipo de explicaciones porque esta comisión legislativa quiere saber hasta qué punto se vulneraron los derechos de los trabajadores de la Dirección de Contrataciones y por qué dice SITEA que el responsable de esa área estaría faltando a los deberes de funcionarios públicos”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-3-20-18-59-detectaron-siete-casos-de-dengue-en-mendoza

Al referirse a la exposición y presentación del gremio con sus asesores legales, el diputado explicó: “Creo que acá ha prosperado un recurso administrativo ante Derechos y Garantías, independientemente de lo que nos ha informado el asesor letrado de SITEA, por las acciones legales que encararían ante el fuero penal. Si esto último prospera, nos asiste también el derecho a solicitar información ante el juzgado que intervenga. Debe quedar en claro que nuestra función superior es solucionar el problema de la gente de esa área de gobierno, para su estabilidad psíquica y laboral”.