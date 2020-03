Alberto Fernández a las mujeres: "Les pido que no cedan, no paren"

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y convocó a las mujeres a "no ceder" en la búsqueda de derechos, en medio del inminente envío del proyecto oficial de legalización del aborto al Congreso.

"Les pido que no cedan, no paren. Hemos dado pasos muy importantes, pero todavía falta mucho porque hay resistencia. Uno se da cuenta de todo lo que falta, pero si seguimos así, en cuatro años vamos a tener mucha más igualdad", subrayó Fernández.

Al encabezar el acto de apertura de la Semana de la Mujer Trabajadora, el jefe de Estado expresó: "Hay un gobierno que va a amparar los derechos todos, todas y todes".

EN VIVO | El presidente @alferdez encabeza el acto de apertura por la Semana de la Mujer Trabajadora en @elcckirchner. #NosotrasMovemosElMundo https://t.co/Xofgvhbxqf — Casa Rosada (@CasaRosada) March 4, 2020

"Todos nos ponemos codo a codo para terminar con la injusticia porque nada es más injusto que la desigualdad. Esto no empezó hoy conmigo, viene de antes. Me tocó el privilegio de ser el Presidente mientras todo esto está ocurriendo. No es algo que hago yo, lo hace la sociedad argentina, lo hacemos todos, por eso es más valioso", enfatizó.

Y agregó: "Necesitamos más normas que amplíen derechos y rompan desigualdades que las mujeres padecen. Las mujeres mueven el mundo pero algunos hombres ayudamos a hacerlo".