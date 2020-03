El Canelo Álvarez ya tiene rival para su próxima defensa

El campeón del Mundo semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo, Saúl Canelo Álvarez, se presentará el 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas para pelear contra el británico Billy Joel Saunders,un rival que intentará dar la sorpresa en su categoría.

La última pelea de Álvarez fue el pasado 2 de noviembre tras vencer al ruso Sergey Kovalev para conquista el actual cinturón OMB.

A través de la empresa promotora, Golden Boy Promotion, "Canelo" participará del "Fin de Semana del Cinco de Mayo", en conmemoración a la Batalla de Puebla y será televisada por el servicio de streaming de deportes, DAZN, que llega a la Argentina.

🇲🇽 Hoy nos convertimos en leyenda. Somos 4 veces campeones mundiales.



🇺🇸 Today we became legends. We are 4 times world champions. 🏆🏆🏆🏆 #TeamCanelo pic.twitter.com/x0lAgckL6K