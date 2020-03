Se conoció un video que muestra como atienden al argentino con coronavirus

Se confirmó este el primer caso de coronavirus en Argentina: el paciente se encuentra internado en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires.

En las últimas horas, fue trasladado al Sanatorio Agote, el cual pertenece a la misma firma. Además, se conoció un video que muestra cómo atienden al individuo desde la intimidad de su sala de internación.

Las imágenes fueron reveladas en TN Central y muestran a la enfermera atendiendo al sujeto. Según informaron, el propio individuo fue quien realizó la grabación y tiene como objetivo generar tranquilidad sobre la situación.

En el video se puede escuchar al sujeto, un hombre de 43 años que arribó al país luego de un vuelo desde Italia, bromear con la trabajadora médica. Incluso le llega a preguntar sobre la comida del establecimiento, tomando con sumo humor su condición.

“¿No sabés a qué hora me traen comida, no? ¿sushi hay, no, no?”, consulta el protagonista y se ríe.