Mayra de Tupungato: "La reina tiene que ser una embajadora turística"

“Representé al hermoso distrito El Peral", dice con mucho orgullo Mayra, la reina de Tupungato, quien es periodista y a sus 22 años está a muy pocas materias de recibirse de licenciada en Comunicación Social, que ama cantar en su banda de rock y también es bailarina y profesora de flamenco.

La Yaya –como la bautizó su hermano cuando era muy chiquito, y el apodo la acompaña hasta hoy– vive con sus papás y sus hermanos en el terruño que la llevó a quedarse con la corona departamental.

En la charla, confiesa que sus recuerdos de la infancia están ligados a sus hermanos, pero principalmente a su abuelo Héctor, que hoy orgulloso habla de su nieta como “la reina”, y como productor de vino casero le enseñó los secretos, el proceso y también el esfuerzo que significa una vendimia, que cada año viven todos los integrantes de la familia en primera persona.

Reina Mayra

La familia de Mayra ha escrito varias páginas tanto en la historia de la Vendimia de su departamento como en relación al reinado nacional. Tal es el caso de Rosana Tous, una prima segunda de su papá, quien fuera virreina nacional en 1984, pero asumió el trono luego de que la reina abdicara para casarse. Fue un reinado atípico que duró más de un año por la no realización de la fiesta en 1985, como consecuencia del terremoto de 1985.

Otro caso es el de Noelia Blanco, la reina nacional de 2002, quien es su tía más cercana en portar una corona, además de ser la madre de su ahijado. Más acá en el tiempo está Florencia Moreno Tous, prima segunda de Mayra, quien se quedó con la corona nacional en 2008. “Esa Vendimia la viví más de cerca y con mucho orgullo también”, comenta Mayra.

Según la propia vivencia de Yaya, su fiesta, Fruto hecho racimo y corazón, “fue hermosa y salió de lo común porque se enfocó mucho en los sentimientos y finalizó con un acto que nos erizó la piel, con el ballet bailando malambo y la presencia de la Bandera nacional”. La soberana tupungatina cuenta que Giuliana, la reina que le entregó los atributos, es su mejor amiga y recuerda que esa noche pasaron tanto frío que una vez que la proclamaron reina le decía que “no le importaba la corona, que le diera la capa”.

También cuenta que conoce la Fiesta de la Vendimia desde adentro y que ha participado como artista bailando y cantando, y hoy se enorgullece de que tenga la posibilidad de hacerlo pero desde un lugar privilegiado. “Todavía no termino de procesar todo lo que significa portar los atributos, pero siempre dije que si tenía que ocupar este lugar debía hacerlo con un fin, y quiero que sea promocionando mi departamento, que tiene mucho potencial”.

Arte

Además de practicar flamenco desde hace 18 años y amar la danza, la reina tiene una banda de rock en la que pone su voz. “La banda se llama Etcétera, es mixta, de músicos hombres y dos cantantes mujeres. Hacemos rock nacional e internacional, y creo que la música es la mejor compañera siempre”, explica Mayra, y cuenta que disfruta de su tiempo libre cuando se sienta a tomar mates con su mamá, visitando a sus abuelos, compartiendo tiempo con su ahijado o haciendo deporte. “El Peral es la ruta deportiva de Tupungato porque ahí está la ciclovía”, expresa con orgullo.

Redes sociales reales

El universo virtual no es ajeno a Mayra, que como buena periodista hace uso de todas las herramientas que la tecnología pone a su alcance. “Uso mucho todas las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, todas. De hecho, mi última publicación en redes fue un video que hice sobre Gualtallary, uno de los lugares más hermosos que tiene el departamento, conocido por los vinos de alta gama que han sido premiados en el mundo, y como este año no tenía representante decidí hacer un video para mostrarlo.

En cuanto a la naturaleza de las redes y la impronta que tienen en la vida de las personas, reconoce que “son un arma de doble filo, ya que por un lado permiten que la gente que está lejos se conecte en minutos y también que otras personas aprovechen para esconderse detrás de un perfil falso para criticar, incluso cuando no te conocen. Por suerte estoy recibiendo tanto amor que no me queda mucho tiempo para mirar lo que pasa en las redes”, confiesa.

La mujer

Mayra siente una profunda admiración por su madre: “Norma, mi mamá, es una persona muy solidaria. Trabaja en proyectos para ayudar a los niños y está todo el tiempo pensando en el otro; es una persona que si te tiene que dar su última pertenencia, te la va a dar, porque es una mujer que se crió en un hogar súper humilde pero está muy comprometida siempre con la comunidad. Es fuerte, solidaria, sencilla y la que más me contiene y acompaña. Como mamá no hay nadie”, dice con franca emoción.

Considera que la mujer poco a poco está logrando romper ciertas estructuras, algo que le parece muy interesante, incluso cuando todavía no se ha logrado todo lo que se quiere, como erradicar la violencia y la intolerancia. “Admiro mucho a todas las mujeres que han logrado ocupar las posiciones que les correspondían”, reconoce.

También opina que las reinas no solo tienen que ser una figura protocolar, porque hay que dejarlas involucrase. “En Tupungato a la reina la elige el pueblo, entonces dejemos que la reina sea el pueblo”, expresa en relación a la participación de las candidatas.

Y agrega: “La reina tiene que ser una embajadora turística, pero sobre todo una promotora cultural, porque la cultura es todo. Sin eso no hay respeto, ni tolerancia ni educación”, dice, y agrega que los medios de comunicación han contribuido a que se cosifique a la reina, más que nada “por el tipo de preguntas que hacen”.

La sociedad

“Me preocupan mucho la intolerancia y la violencia. No puedo creer que todos los días nos despertemos con la noticia de que mataron a una mujer o a un chico a la salida de un boliche. Me cuesta creer que los seres humanos, que somos seres pensantes, no sepamos relacionarnos y ser tolerantes con quienes piensan distinto. Cuando no hay tolerancia el mundo se empieza a quebrar, aparecen las grietas, la violencia… y todo eso es cultural”, afirma Mayra, y agrega que le parece “una injusticia que haya niños que tengan que vivir con menos posibilidades que otros, que no puedan estudiar o crecer en amor de igual forma”.

También cuenta que ya está comprometida para trabajar con la Liga de Lucha contra el Cáncer de su departamento.

Pregunta directa

—¿Alguna vez fuiste víctima de discriminación?

—No me ha pasado y tuve una infancia muy linda. Quizás hubo alguna situación en la primaria o en la secundaria, donde, a diferencia de lo que todo el mundo cree, me discriminaron porque decían que era linda. Pero no ha significado nada en mi vida ni me modificó en nada tampoco.