El aumento de los precios de la bolsa de harina, principal insumo de la industria, impulsó una nueva suba de los valores de los panificados en Mendoza.

El dato fue confirmado por el presidente de la Cámara de Empresarios Panaderos, Cristián Di Betta, "se dispuso un incremento en el precio de los panificados del 13%".

Tabla de precios

pan de 12 a 20 piezas a 110 pesos

pan miñón 120 pesos el kilo

docena de tortas 150 pesos

docena de facturas comunes 210 pesos

"El incremento es por los problemas que venimos teniendo, principalmente con el precio de la harina. En los últimos 20 días hemos tenido un incremento de la bolsa de más del 22%", indicó el empresario en radio Nihuil.

"Para que tengan una idea a principio de año una bolsa de harina costaba 1.090 pesos la primera semana de enero, hoy en día la bolsa de 50 kilos cuesta 1.400 pesos. Es uno de los aumentos más importantes junto con el precio del azúcar".

Para tener en cuenta, la bolsa de harina estaba a 260 pesos en el 2015.

"A la gente ya no le alcanza, viene con la plata y te dice dame 20 pesos de pan, no es como antes que se llevaban el kilo, ahora a la gente no le alcanza y por eso es que le pedimos al gobierno por favor que de una buena vez por todas tome cartas en el asunto, se ponga del lado del panadero y empiece a tomar medidas y a encontrar soluciones para nuestro sector", finalizó.