El Mago Ramírez: "Si el presidente fuese Contreras, yo estaría trabajando en Godoy Cruz"

David Ramírez es uno de los últimos ídolos que tiene el pueblo Tombino. El Mago, con su juego exquisito y su enorme temperamento para superar momentos difíciles junto al equipo Bodeguero, se transformó en un referente de la institución, también a fuerza goles.

Tuvo cuatro pasos por el que él considera uno de los clubes de sus amores y allí se destacan el de la B Nacional, con el ascenso incluido y después con el equipo ya afianzado en Primera División. Hoy, ya retirado de la actividad profesional, Ramírez en una extensa charla con CNN Radio Mendoza rememora viejos momentos en el club, habla de su presente y no se guarda nada a la hora de analizar el presente del club, al mismo tiempo que expresa su deseo de trabajar en el Bodeguero.

"Después de retirarme viajé a Estados Unidos para dirigir un club de tercera división llamado Naples United, pero me dijeron que no tenía permiso para trabajar en el país, expliqué la situación, pero leyeron la conversación con el presidente del club y vieron que iba a recibir plata y me deportaron", comienza contando en la charla, a lo que agrega: "El proceso de deportación es horrible. Me trataron como un delincuente. Me tuvieron detenido hasta las 7 de la mañana del otro día, me revisaron la valija, me sacaron el celular y solo pude llamar a mi esposa para avisarle lo que estaba pasando. Además me revocaron el pasaporte y no puedo entrar a Estados Unidos por los próximos 5 años".

"Permanentemente estoy en contacto con la gente de Godoy Cruz, salvo con José Mansur. Cuando Patalano asumió como técnico de primera, le mandé un mensaje de audio al presidente para ver si existía la posibilidad de ir a trabajar al club en inferiores o reserva, pero me clavó el visto y jamás me contestó", se despachó.

"Lo siento como una falta de respeto, no me debe tener agendado en su teléfono. En el audio le decía quien era, pero el visto está bien clavado. Si a mi me mandan un mensaje, lo contesto. Creo que no soy cualquier persona para el club. Al menos me hubiese mentido diciéndome que me iba a tener en cuenta y después no me llamaba más. Cuando me rescinden el contrato en el 2016, me llamó para decirme que había decisión del Gallego (Méndez) y me dijo que cuando me retirara lo llame para darme un lugar en el club, pero está claro que no lo hizo", reflexionó el ex volante, quien jugó 85 partidos en el Expreso y marcó 22 goles.

Pero la historia con respecto a su paso por Godoy Cruz no quedó ahí: "Cuando volví por última vez al club, económicamente me tuve que bajar los calzones. Me hizo una oferta que no se la hace ni a un debutante y yo la acepté. Se que en ese momento no fui el Ramírez que solía ser, pero me sentía importante en el grupo, en el vestuario. Además me pareció muy fea la manera en la que me rescindieron el contrato. Me hubiese encantado volver y estar en Mendoza, pero ahora pienso en empezar mi carrera en otro lado. Ya no espero el llamado de Mansur para trabajar, si llega bien porque yo quiero ir a ayudar".

"Si el presidente de Godoy Cruz fuese Mario Contreras, yo estaría en Mendoza, trabajando en Godoy Cruz. Ver al Tomba en la situación que está me genera mucha tristeza. No es el club que fue siempre, el fuerte del interior que venía siendo desde que subimos. Me pone mal y me da bronca por lo que quiero al club y lo que me quiere la gente", se despachó.

"Tenemos que tratar de sumar algunos porotos más porque el año que viene va a estar complicado, pero espero que lleguemos a ese torneo porque de la manera que venimos no se si no nos pueden alcanzar los que están abajo. Creo que ese manejo de traer barato para después vender caro, es bueno cuando sale bien, pero esta vez no salió bien. Mansur ha hecho cosas buenas en Godoy Cruz, pero ahora que la cosa no está bien va a saltar lo malo. Que en los mercados de pases suenen buenos nombres y se termine trayendo a alguien de la cuarta de Guatemala, enoja a la gente. La idea de Mansur siempre fue estar lejos del descenso, por eso no le preocupaba ganar un torneo. Porque si vos tenes ambiciones, haces el esfuerzo económico", agregó Ramírez.

Para el final, el Mago les dejó un saludo a todo el pueblo tombino: "A los hinchas les digo que los extraño y me gustaría poder dar una mano desde adentro. Tienen que tener paciencia y apoyar a los jugadores. Hemos estado en situaciones complicadas pero siempre hemos salido adelante. Yo de chico fui hincha de otro club, pero desde el 2008 soy hincha de Godoy Cruz. Mi hermano y mis amigos no me creen, pero lo único que miro y deseo es que el Tomba gane y le vaya bien. Es difícil de explicarlo pero es así".

Escuchá la nota completa

https://s3.amazonaws.com/us.cdn.ciudadanodiario.com.ar/032020/1583276974461/Nota-Ramirez-(1).mp3

https://s3.amazonaws.com/us.cdn.ciudadanodiario.com.ar/032020/1583276984193/Nota-Ramírez-(2).mp3

https://s3.amazonaws.com/us.cdn.ciudadanodiario.com.ar/032020/1583276994044/Nota-Ramirez-(3).mp3