La Justicia condenó hoy al ex responsable de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) Martín Sabbatella, hoy titular del ACUMAR, a seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos por abuso de autoridad en el proceso de adecuación a la ley de medios del grupo Clarín en 2012.

Pese a que si bien el fallo no está firme y por eso no se ejecutará hasta entonces, significa la primera condena contra un funcionario del gobierno que lleva adelante Alberto Fernández.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-3-7-34-18-los-increibles-mensajes-en-redes-sociales-del-femicida-de-micaela-gordillo

El encargado de condenarlo fue el juez Ariel Lijo quien -a su vez- pidió la prisión de otros siete integrantes del directorio.

En su última defensa Sabbatella dijo: “Este caso es todo un gran disparate, solo explicado en el gran problema que tenemos como democracia que es el daño que le hacen los grupos hegomónicos mediáticos y la complicidad de esos grupos con parte el poder judicial. Este juicio oral ha servido para que quede claro. Acá se busco una medida disciplinadora y que demuestre que ellos están afuera de la ley”, afirmó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-3-3-11-53-40-tierra-del-fuego-exploto-un-barco-pesquero-y-murio-un-joven

Y añadió: “Si me acusa de algún delito, creo que no es cierto, el delito no existe. Ahora si se me acusa de ser parte de un proyecto político, de tener un ideas, principios y valores, de trabajar para cumplir la ley, de creer en una democracia de todos y todos, de ser un militante político es absolutamente cierto y estoy plenamente orgulloso”.

Además, el magistrado absolvió a los restantes 9 acusados y resaltó el valor del juicio oral realizado en los tribunales de Comodoro Py. Los acusados absueltos son Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo.