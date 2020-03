Messi y Verón, juntos en una campaña para combatir el coronavirus

Los argentinos Lionel Messi, astro de Barcelona, y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, participarán junto a otras 26 figuras del mundo del fútbol en una campaña para combatir el coronavirus que acordaron la FIFA y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El programa de concientización tiene por objetivo "hacer un llamamiento a la población mundial para que sigan cinco instrucciones orientadas a detener la propagación de esta enfermedad", precisa un comunicado de la entidad que preside el suizo Gianni Infantino.

La campaña se concentrarán en el lavado de manos, la forma adecuada de estornudar, la distancia física indicada, la importancia de no tocarse la cara y la permanencia en casa cuando aparezcan síntomas de coronavirus.

El mensaje será difundido en trece idiomas y se propagará por los canales oficiales de la FIFA, las Federaciones locales así como las redes sociales de cada figura interviniente.

